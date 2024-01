OPPO: i migliori dispositivi per affrontare il rientro a scuola!

Da OPPO Enco Air3 Pro, al Pad 2, fino ad arrivare agli smartphone Reno10 e Reno10 Pro: OPPO offre i migliori dispositivi per il rientro a scuola

Le vacanze natalizie sono giunte al termine e gli studenti rientrano a scuola dalle vacanze invernali, pronti per ricominciare il loro percorso scolastico, così OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, ha i dispositivi perfetti per ogni necessità legata allo studio. Dai nuovissimi auricolari OPPO Enco Air3 Pro, al versatile OPPO Pad2, fino ad arrivare agli smartphone Reno10 e Reno10 Pro.

Ogni studente ha diverse esigenze, i propri metodi di studio e i propri rituali propiziatori prima di un esame. In questo universo così eterogeneo, OPPO diventa l’alleato perfetto per ogni tipo di studente. Nel suo ecosistema, infatti, OPPO offre dispositivi in grado di accogliere le più svariate necessità.

OPPO per il rientro a scuola: audio

Per coloro che amano studiare nel più assoluto silenzio gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro sono l’ideale. Attraverso l’ANC adattivo (Active Noise Cancellation), la cancellazione del rumore si adatta all’ambiente in maniera semplice e veloce rendendoli perfetti per gli studenti che necessitano di concentrazione massima. Chi, invece, ama studiare con la musica in sottofondo, l’algoritmo di cancellazione del rumore AI degli Enco Air3 Pro permette di ridurre il rumore ambientale, consentendo di focalizzarsi solamente sulla melodia che esce dagli auricolari e sullo studio.

In aggiunta, questi auricolari consentono di connettersi a due dispositivi contemporaneamente: sarà sufficiente mettere in pausa o silenziare un brano o un video sul proprio Reno10 Pro e premere successivamente play su OPPO Pad 2 per passare automaticamente da un dispositivo all’altro. Grazie a questa funzionalità, si eviterà di deconcentrarsi di perdere minuti preziosi.

Autonomia e praticità

Lo studio occupa gran parte dei pensieri di ogni studente e può capitare di uscire di casa senza aver caricato i propri auricolari. Con OPPO Enco Air3 Pro questo non è più un problema, grazie ad un’autonomia di 7 ore e alla custodia di ricarica che garantisce fino a 30 ore di autonomia.

Il design, infine, è compatto, perfetto per non occupare troppo spazio: le dimensioni ridotte di auricolari e della custodia di ricarica li rendono estremamente comodi e facili da portare ovunque si voglia ed essere riposti in qualsiasi tipologia di zaino, borsa o pochette.

OPPO per il rientro a scuola: tablet e produttività

Anche il nuovo OPPO Pad 2 è lo strumento ideale per lo studio: grazie a un display con aspect ratio 7:5, simile a quello di molti altri strumenti per la produttività, permette agli studenti di poter affrontare lunghe ore di lettura e studio in modo più confortevole. Lo schermo con un’area di visualizzazione ampliata di quasi il 10% è la chiave per garantire delle sedute di studio più efficienti. Inoltre, la modalità split-screen permette di gestire più pagine in contemporanea, così da rendere veloce ed efficiente il passaggio da appunti, libri digitali e video.

OPPO Pad2 offre un’esperienza di studio comoda e senza interruzioni su più dispositivi grazie a Multi-Screen Connect 2.0 che supporta la connessione automatica tra OPPO Pad 2 e qualsiasi smartphone che utilizza lo stesso account OPPO con Bluetooth abilitato. L’interazione multi-dispositivo è resa ancora più comoda ed efficiente, supportando la visualizzazione, la modifica e il salvataggio in tempo reale di video, foto e altri file su entrambi i dispositivi.

Accessori

Per incrementare ulteriormente la produttività, OPPO introduce una serie di accessori all’avanguardia, come la tastiera OPPO Pad 2 Smart Touchpad Keyboard e la OPPO Pencil: accessori indispensabili per prendere appunti in modo semplice e intuitivo.

Nonostante le numerose funzioni, OPPO Pad 2 è stato progettato per essere sottile e leggero, con uno spessore di soli 6,54 mm e un peso di 552 g, che lo rendono comodo da portare con sé, in modo tale da poter studiare e prendere appunti ovunque e in qualsiasi situazione.

OPPO per il rientro a scuola: smartphone

Infine, per gli studenti, è essenziale che anche il proprio smartphone sia comodo da usare, pratico, veloce ma soprattutto resistente all’enorme carico di attività e lavoro a cui deve essere sottoposto. OPPO Reno10 e Reno10 Pro sono gli smartphone perfetti per questo, in quanto garantiscono prestazioni elevate e una fluidità senza precedenti. Dotati di ricarica rapida SUPERVOOC, dell’esclusivo Battery Health Engine e del chip di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S4 di OPPO, OPPO Reno10 Pro e OPPO Reno10 offrono una ricarica molto veloce.

OPPO Reno10 Pro può essere caricato al 100% in circa 28 minuti, permettendo tempi di attesa brevi e una produttività maggiore. Inoltre, gli studenti possono fruire di applicazioni più pesanti senza sacrificare il comfort o le prestazioni, andando quindi a utilizzare qualsiasi programma che li aiuti nello studio, senza preoccuparsi di surriscaldare troppo il proprio smartphone grazie al sistema di raffreddamento ultra-conduttivo perfezionato.

Memoria

Sarà poi possibile salvare qualsiasi manuale o file sul proprio smartphone, senza timore di rimanere a corto di memoria. Infatti, OPPO Reno10 Pro e OPPO Reno10 sono entrambi dotati di supporto per la tecnologia OPPO RAM Expansion grazie al quale il telefono può convertire temporaneamente lo spazio ROM inutilizzato in un massimo di 12GB di RAM, consentendo di tenere aperte più app contemporaneamente e di passare da una all’altra in modo più fluido.

Con OPPO, gli studenti possono affrontare ogni sfida con fiducia, grazie a dispositivi progettati per massimizzare la produttività, la comodità e l’efficienza, rendendo così il percorso di studio più stimolante e gratificante che mai.

