Smart TV LG Q-LED UHD 4K offerta nei SUPERSALDI di Euronics!

Gennaio è un mese pieno zeppo di offerte davvero interessanti. Dopo le opportunità che ci ha offerto Samsung con i grandi sconti sul suo sito ufficiale, tra cui il Samsung Galaxy A23 (clicca qui per accedere all’offerta, oggi è l’ultimo giorno per approfittarne!), su Euronics puoi trovare in offerta anche la smart tv Q-LED UHD 4K della LG, un’azienda sudcoreana che produce proprio televisori e vari elettrodomestici, un’azienda del tutto rispettabile nel settore! (Puoi dare un’occhiata alle varie info sull’azienda cliccando qui). Ad oggi, questa smart tv è disponibile ad un prezzo davvero notevole e ci sentiamo di consigliarvi caldamente di approfittarne!

Le caratteristiche di questa smart tv 4K della LG in offerta

Andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche di questa smart tv e perché bisogna approfittare di questa onesta cifra. Oltre alle solite caratteristiche che hanno tutte le smart tv (quindi presa HDMI, connessione internet ed ethernet, una smart hub ecc), questa smart tv da 43 pollici della LG utilizza ben due tecnologie: Quantum Dot e il NanoCell, per offrire colori molto più brillanti. Utilizza inoltre una tecnologia Real 4k, il che significa avere una risoluzione 4 volte superiore rispetto al Full HD. Con questa tv, quindi, le immagini appariranno molto più realistiche. C’è inoltre il processore a5 Gen6, che rende 4K anche le immagini con risoluzione più bassa e regola la luminosità in base alla scena che gira su schermo grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Per il suono, la funzione AI Sound riconosce la traccia audio che stai riproducendo e adatta di conseguenza la resa audio. Più smart di così si muore! Parlando di smart, questa tv ha anche un assistente con intelligenza artificiale, l’assistente ThinQ AI che ti consiglia cosa guardare in base ai tuoi gusti e risponde perfino ai comandi vocali!

Grazie alla piattaforma smart tv webOS 23 puoi trovare tutto più rapidamente grazie alle schede tematiche (Netflix, Amazon Prime Video ecc), accessibili direttamente dalla schermata principale, puoi trovare i film e le serie tv più chiacchierate del momento! Ma il punto forte è questo: il telecomando ha un puntatore. Puoi utilizzare il telecomando come fosse una bacchetta magica, grazie al sistema di puntamento estremamente preciso con il quale puoi selezionare con estrema facilità le varie opzioni che offre la tv. Mettilo insieme al comando vocale e il gioco è fatto! Non è mai stato così semplice navigare su internet, anche perché puoi perfino collegare la smart tv ad Alexa o Google Assistant. Pensa che è perfino compatibile con i servizi Apple, quindi se hai un IPhone o un IPad, puoi perfino condividere contenuti sulla tv con un semplice tocco! Tra le varie piattaforme streaming disponibili, ovvero Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, RaiPlay, Rakuten TV, NOW e molte altre ancora, hai l’imbarazzo della scelta su cosa guardare. Tutto questo a soli 449 euro!

