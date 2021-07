Gentle Giant Ltd ha ufficialmente annunciato la nuova Jumbo Figure che rappresenta il protagonista di The Mandalorian in versione vintage

Una nuova Jumbo Figure sta per approdare nelle collezioni degli appassionati di Star Wars. Gentle Giant Ltd ha rivelato ufficialmente la figure del Mandaloriano più famoso dell’universo in versione vintage. Per chi non lo sapesse, le Jumbo Figure non sono altro che action figure alte in media 12 pollici (circa 30) e fatte proprio come dei giocattoli d’epoca. Vediamo, ora, nel dettaglio la statuetta!

The Mandalorian: ecco la nuova Jumbo Figure by Gentle Giant

Con l’ultima versione della linea Star Wars Jumbo, tutto ciò che è nuovo, è di nuovo vecchio! Catturando il moderno eroe di Star Wars, Din Djarin, in un classico stile giocattoloso, questa nuova figure da 12 pollici (30,48 cm) è un’esclusiva condivisa tra BigBadToyStore.com e la Gentle Giant Ltd Premier Guild. L’azienda presenta questa nuovissima scultura del Mandaloriano nella sua armatura originale, come appariva all’inizio della stagione 1, e viene confezionato con il suo micidiale fucile amban. La figure e l’arma sono contenute in un blister richiudibile in stile retrò, così potrai appenderlo al muro o portarlo fuori e giocare con lui! È proprio come quando eri un bambino, solo più grande! Progettata da Eamon O’Donoghue e scolpita da Gentle Giant Ltd, la figure arriverà questo autunno.

Questo figure è preordinabile presso BigBadToyStore.com ad un prezzo di $ 79,99. Di sicuro, però, arriverà negli store italiani come Zavvi, nel quale è presente la Jumbo Figure di Darth Vader!

Vi ricordiamo di continuare a seguire tuttoteK, oltre ad iscrivervi al nostro canale Telegram, nel quale troverete un sacco di offerte riguardanti prodotti LEGO, Funko Pop! e tanto altro.