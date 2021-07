Lost Judgment: pubblicato un trailer dedicato al gameplay

Sega, che si occupa della sua distribuzione, ha pubblicato un nuovo trailer di Lost Judgment in cui mette in mostra alcuni aspetti del suo gameplay

Grazie al nuovo trailer pubblicato da Sega possiamo finalmente farci un’idea più precisa rispetto al gameplay di Lost Judgment, l’atteso secondo capitolo della saga spin off di Yakuza, la cui data di uscita è stata fissata per il prossimo autunno. Al momento della sua pubblicazione, il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Lost Judgment: i dettagli del gameplay rivelati dal trailer

Come si è accennato, il nuovo trailer di Lost Judgment si concentra sulle specifiche del suo gameplay. Al suo interno vediamo inanzi tutto alcuni dettagli del sistema di combattimento, che riprende il sistema del primo gioco della saga e ci aggiunge un nuovo stile: snake, che consente di schivare e contrattaccare allo stesso tempo. Il filmato da poi ampio spazio alle opzioni legate all’investigazione, mostrando diversi gadget che il giocatore potrà utilizzare per scavare a fondo nel mondo della criminalità di Tokyo. Infine, il video ci mostra come i quartieri centrali della capitale giapponese, che il giocatore potrà esplorare in libertà, sono stati ricostruiti all’interno del gioco;

Lost Judgment è stato sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, che in precedenza si è occupato anche del primo capitolo della saga. Come confermato anche da questo video, il gioco riprende quella che era la formula originale del franchise Yakuza, la cui serie principale è andata a virare verso una giocabilità più vicina all’RPG. Nonostante la grande attesa che circonda la sua uscita, appare al momento probabile che il titolo resti l’ultimo capitolo della saga.

