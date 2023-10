È morto Matthew Perry, Chandler in Friends: aveva 54 anni

Matthew Perry, Chandler nella popolare serie Friends, è morto all’età di 54 anni nella sua abitazione nell’area di Los Angeles, per cause ancora ignote

Matthew Perry aveva ottenuto diverse nomination agli Emmy Award, ed è famoso soprattutto per aver partecipato alla serie televisiva Friends nella quale ha interpretato per dieci anni l’ironico personaggio di Chandler Bing. Nella sitcom di successo degli anni ‘90, andata in onda per 10 stagioni, aveva preso parte a tutti i 234 episodi. Affabile, ottimista e pronto alla battuta sullo schermo, Matthew aveva raccontato di recente le sue difficoltà personali, in particolare la sua dipendenza da farmaci e alcol in un libro di memorie straziante Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, in cui aveva condiviso dettagli scioccanti sulla sua vita e sui problemi passati.

La notizia della sua morte è stata data nelle scorse ore dal sito Tmz e dal LA Times. Figlio di genitori separati, aveva imparato presto a usare l’umorismo per attirare l’attenzione della mamma. A 14 anni però ha avuto il primo incontro con l’alcool che, ha raccontato, su di lui aveva un effetto completamente diverso rispetto agli amici: mentre loro avevano vomitato, lui sdraiato sull’erba aveva percepito una sensazione di benessere. Da quel momento, aveva cominciato a bere e non aveva mai smesso, nemmeno sul set e nelle apparizioni pubbliche. Anche se Perry cercava di nascondere la sua condizione, i compagni di cast (Jennifer Aniston, in particolare) erano stati comprensivi e pazienti.

Matthew Perry trovato morto nella sua casa di Los Angeles

È curioso che l’ultimo post su Instagram di Matthew Perry fosse proprio nella jacuzzi in cui è stato trovato morto. Matthew Perry per anni aveva alternato riabilitazione e riprese. L’unica stagione in cui era stato sobrio per tutto il tempo era stata la nona, quella in cui fui nominato come migliore attore. La dipendenza di Matthew Perry si era aggravata nel 1997 dopo un incidente su una moto d’acqua: a causa di alcune ferite molto dolorose, cominciò a far uso di un antidolorifico oppiaceo, il Vicodin, e in alcuni momenti arrivò a prenderne fino a 55 al giorno. Nel 2018, quando aveva 49 anni, l’attore subì una perforazione gastrointestinale provocata proprio dall’uso estremo di oppiacei.

Tra un problema e l’altro ha continuato a fare l’attore. Aveva partecipato a Beverly Hills 90210, nella prima stagione, poi con la amica Aniston aveva girato una serie di sketch promozionali per il sistema Microsoft Windows 95. Ha recitato in Mela e Tequila con Salma Hayek, Dylan McDermot e Bruce Willis. Non era solo un attore comico, ma anche drammatico. Aveva interpretato con successo il consigliere della Casa Bianca Joe Quincy in West Wing – Tutti gli uomini del presidente. In evidente sovrappeso, Perry ha partecipato infine alla riunion di Friends di un paio di anni fa. non si era mai sposato, ma aveva avuto un paio d’anni fa una breve relazione con la producer Molly Hurwitz. In precedenza era stato legato all’attrice Lizzy Caplan.

