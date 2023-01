In questa recensione andremo ad analizzare la nuovissima figure di Jack Skellington, proveniente da “Nightmare Before Christmas” e prodotta da ABYstyle Studio

Proprio di recente, l’azienda produttrice di figure “ABYstyle Studio” ha acquisito i diritti di Disney. Per l’occasione, ci ha proposto di recensire una delle nuovissime statuette nate da questa collaborazione. E proprio quando Tim Burton è sulla bocca di tutti, dopo l’uscita della serie TV Netflix “Mercoledì Addams“, siamo pronti ad analizzare una figure proveniente da un lungometraggio dello stravagante regista.

Stiamo parlando ovviamente di “The Nightmare Before Christmas“. Questa rappresentazione vede il protagonista, Jack Skellington, posto su uno spaventoso diorama con in mano una zucca. A proposito della zucca, vi è una piccola chicca che vi sveleremo solo nel corso di questa recensione!

La confezione – Recensione Nightmare Before Christmas, Jack Skellington Figure

La confezione nella quale è contenuta questa figure è una delle più belle viste sinora. Abbiamo chiaramente il classico finestrone che espone per bene la statua. La plastica trasparente è adornata con degli inquietanti disegni che sembrano essere stati fatti con un pennarello. Lo stesso stile viene ripreso poi sul disegno posto a destra della scatola caratterizzata da una colorazione nera.

La confezione contiene unicamente la statuetta che è già installata sulla base-diorama, quindi è priva di accessori aggiuntivi.

Analizziamo la figure – Recensione Nightmare Before Christmas, Jack Skellington Figure

Come quasi tutte le figure appartenenti alla linea “SFC“, anche questa è in scala 1:10. Essendo Jack Skellington un personaggio che, di per sé, è alquanto alto, la raffigurazione arriva a misurare ben 20,50cm (anche grazie al diorama sottostante).

In questo caso, non è possibile esporre lo spaventoso scheletro sprovvisto di supporto. La particolarità di cui abbiamo parlato all’inizio e che contraddistingue questa figure risiede nella possibilità di switchare la testa. Sì, perché potremo letteralmente staccare la testa di Jack, la zucca sulla sua mano, e intercambiarle.

Sotto la lente d’ingrandimento – Recensione Nightmare Before Christmas, Jack Skellington Figure

Lo diciamo: secondo noi questa è una delle migliori figure realizzate sino ad adesso da ABYstyle Studio. Partiamo da quella che è la base-diorama. Il terreno è emulato in maniera ottimale, sia parlando di sculpt che di colorazione. Dietro a Jack troviamo due grosse lapidi, in questo caso ben realizzate ma un po’ piatte nel painting. Abbiamo poi un paio di zucche ai piedi di Jack. Alle sue spalle, per racchiudere il diorama, vi è una grottesca staccionata. Tutti questi dettagli, seppur non troppo ricchi di particolari, ci sono piaciuti davvero tanto.

Parliamo ora del protagonista: Jack Skellington. Il Re delle Zucche è praticamente perfetto. I dettagli stampati sono letteralmente privi di sbavature. Le righe sul suo smoking sono precise, così come il colore su occhi, bocca e naso. Molte volte, specialmente le linee più sottili tendono a presentare imperfezioni e sbavature, ma in questo caso ABYstyle Studio ha fatto un ottimo lavoro.

Per quanto riguarda la composizione, anche in questo ci sentiamo di premiare la figure. Tutto è posizionato in maniera ottimale. Il diorama alla base dello scheletro non risulta essere “un accozzaglia di roba”, anzi.

L’unico appunto va ai modelli delle due lapidi, soprattutto quella più grande. Mentre quella dalle dimensioni più contenute presenta la scritta “R.I.P.”, quella più grande è totalmente priva di incisioni e, anche per via del painting senza sfumature, non è il massimo.

Tiriamo le somme

Come abbiamo affermato all’inizio dello scorso paragrafo, per noi questa di Jack Skellington è una delle migliori figure che ABYstyle Studio abbia realizzato. Si tratta di una rappresentazione ricca di dettagli che ricorda davvero tanto lo spaventoso mondo ideato da Tim Burton. La possibilità di intercambiare la testa di Jack con la zucca è poi quella chicca che, seppur non essenziale, le fa guadagnare valore.

Come per tutte le figure del brand, anche questa è acquistabile sul sito ufficiale ad un prezzo di €36.99.

Possibilità di intercambiare la testa Painting preciso Punti a sfavore In alcune sezioni vi sono pochi dettagli