In arrivo la figure di Bakugo con il costume invernale della serie Nendoroid!

Una nuova figure di Bakugo di My Hero Academia sta per arricchirire la collezione della serie Nendoroid. Vediamo i dettagli e le foto

La stagione 5 di My Hero Academia arriva finalmente da domani (in Giappone), regalandoci altre avventure dei nostri eroi preferiti della Classe 1A del liceo Yuuei e persino quelli della Classe 1B. Good Smile Company sta davvero aumentando il quantitativo di hype con la loro nuova figure Nendoroid di Katsuki Bakugo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

I preordini per la figure della serie Nendoroid di Bakugo di My Hero Academia sono già aperti!

Questa versione della figure Nendoroid di Bakugo presenta il nuovo outfit invernale della prossima stagione dell’anime. Inizierà a breve il semestre invernale per i giovani eroi dell’anime e questo design mostra un irresistibile nuovo look per il turbolento e impetuoso Bakugo. La figure arriverà con tre accessori che consentiranno ai collezionisti di personalizzare la statuetta con espressioni combattive, sbalordite e sorridenti. L’eroe dell’Explosion Quirk riceverà anche parti con effetti esplosivi e una piastrina con l’onomatopea BOOM per catturare la celebre posa dell’anime.

a4b47f3e85e9ef0db2967bc6c3a170e0

514db70f9be77482082f6ce93922e750

Bakugo

d2cd5e85f19be3551c0958a4282124de

La figura di Katsuki Bakugo di My Hero Academia targata Nendoroid e Good Smile Company avrà un un prezzo di 52,99 dollari. La statuetta farà il suo esplosivo debutto a dicembre 2021, e i preordini sono già attivi. Questi ultimi rimarranno aperti solo fino al 12 maggio 2021, quindi assicuratevi di effettuarli prima che non sia troppo tardi. Siamo certi che vedremo ancora più oggetti collezionabili di My Hero Academia man mano che la nuova stagione andrà in onda, quindi fate attenzione ad alcuni nuovi Nendoroid in futuro per la vostra tua collezione.

Che ne pensate di questa figure? Avete già altri Nendoroid nella vostra collezione? Fatecelo sapere qui in basso nei commenti. Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.