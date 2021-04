Team Ninja: lo studio è interessato allo sviluppo di un titolo open world

Team Ninja, la software house responsabile di Dead Or Alive e Nioh, è interessata allo sviluppo di un titolo open world

Dopo il grande successo dei due Nioh, Team Ninja potrebbe essere interessata allo sviluppo di un titolo open world. Lo ha detto il capo dello studio, Fumihiko Yasuda, durante un’intervista rilasciata a JPGames. Dopo la messa in pausa della popolare serie di soulslike, tuttavia, ancora non è chiaro quale strada voglia intraprendere la software house nipponica.

Il nuovo gioco di Team Ninja sarà (forse) un action open world

Come ha detto Yasuda, Team Ninja sta valutando di produrre un action open world. Ma non è l’unica informazione interessante che il capo della software house ha fornito ai microfoni. “Non penso che il nostro focus sui giochi action subirà un cambiamento”, ha detto lo sviluppatore. “Se potessi fare qualcosa che non ho mai fatto prima, però, farei un gioco con un mondo aperto o magari un gioco di fantascienza“.

Gli sviluppi futuri, dunque, sono davvero interessanti. Chi riuscirebbe a resistere ad un titolo sci-fi sviluppato da Team Ninja, del resto? Si tratta, però, soltanto di ipotesi e speculazioni. Lo studio è attualmente impegnato nella Ninja Gaiden Master Collection, una raccolta contenente tutti gli episodi del popolare hack and slash, nella loro versione Sigma, con l’aggiunta di qualche modifica rispetto agli originali. La raccolta dovrebbe uscire a giugno di quest’anno, su PlayStation 4, Xbox One e Switch.

