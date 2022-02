LEGO Star Wars: 3 nuovi caschi in arrivo!

Che preferiate la luce o il lato oscuro, il Gruppo LEGO ha ampliato la collezione di caschi Star Wars con tre nuovi iconici set

I nuovi caschi da costruzione LEGO Star Wars sono stati ideati per permettere agli appassionati un viaggio nella galassia lontana lontana, attraverso un’esperienza di costruzione super coinvolgente che, una volta terminata, potrà essere orgogliosamente esposta. Preparatevi a costruire ed esporre l’iconico elmo da pilota di Luke Skywalker, a rendere omaggio al leggendario cacciatore di taglie Din Djarin di The Mandalorian o a fare uscire il vostro lato “imperiale” con il casco del Dark Trooper.

LEGO Star Wars: ecco i 3 nuovi caschi

I costruttori che vogliono risvegliare la loro forza creativa e incanalare la loro concentrazione interiore, proprio come Jedi, possono cimentarsi con il dettagliato Casco di Luke Skywalker (Red Five), che dispone di un microfono costruito in mattoncini, elementi traslucidi, visiera rossa e targhetta. Altri invece, saranno ammaliati dall’elegante riproduzione dell’iconico Casco Mandaloriano, che presenta elementi LEGO metallici per ricreare la lucentezza del beskar.

Coloro che sono affascinati dal lato oscuro, possono dimostrare la loro fedeltà al Remnant Imperiale con il Casco del Dark Trooper: il modello ricrea i contorni dell’elmo in stile LEGO e utilizza una combinazione di elementi rossi traslucidi e mattoncini bianchi per ricreare gli occhi rossi brillanti del letale soldato.

I nuovi modelli saranno disponibili per il pre-ordine dal 2 febbraio sul sito ufficiale LEGO, mentre dal 1° marzo sarà possibile acquistarli anche nei LEGO Store e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 59,99 €.

