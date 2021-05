Animal Crossing: New Horizons, il videogioco fenomeno del momento per Nintendo Switch, esce dalla console e diventa un diorama LEGO grazie al lavoro di OrangeTeam Lug

Sin dal suo arrivo su Nintendo Switch nel marzo dello scorso anno, Animal Crossing: New Horizons ha ispirato non solo i giocatori in cerca di un’esperienza digitale mai vista prima, ma anche coloro che i videogiochi li hanno sempre guardati con una certa distanza, come un mondo al quale non avrebbero mai pensato di avvicinarsi. Le isole virtuali di questo life simulator, diventato in poche settimane un vero e proprio fenomeno mondiale, hanno senza dubbio fatto il loro ingresso nelle case degli italiani in un periodo in cui le persone avevano più che mai bisogno di svago e di relax.

Animal Crossing: i fan creano un fantastico diorama LEGO

Come dimostra la storia di Nintendo, spesso le creazioni della casa di Kyoto sono in grado di andare ben oltre il mondo di pixel dei videogiochi, stimolando la fantasia e la creatività anche nel mondo reale.

Da queste premesse nasce il diorama di OrangeTeam Lug, una delle community italiane di fan LEGO più attive del panorama, riconosciuta ufficialmente da LEGO, che ha deciso di realizzare in versione mattoncini un’isola di Animal Crossing: New Horizons con alcuni dei suoi personaggi più famosi. Un’isola reale, tangibile, composta da 6 mila mattoncini, che ritrae gli animali antropomorfi K.K. Slider e Gulliver, insieme a tutti gli elementi che gli appassionati di tutto il mondo hanno imparato ad apprezzare e sfruttare a dovere: dall’indispensabile Banco da lavoro, agli alberi (da frutto e non), fino a un immancabile falò con delle panchine pronte ad accogliere gli Abitanti dell’Isola.

Nonostante le complicazioni derivate da lockdown, in circa 3 mesi di lavoro Animal Crossing: New Horizons è finalmente giunto nel mondo reale ed è già pronto a espandersi ulteriormente. Oltre ai personaggi già realizzati, infatti, altri iconici animali come il procione Tom Nook sbarcheranno presto nell’isola del diorama. Inoltre, sui canali ufficiali di OrangeTeamLug arriveranno presto delle pratiche guide alla costruzione, che consentiranno ai fan LEGO e Nintendo di riprodurre fedelmente i personaggi entrati nell’immaginario collettivo nell’anno trascorso dall’uscita di Animal Crossing: New Horizons. Un episodio che conferma ancora una volta l’impatto che il videogioco Nintendo venduto più velocemente in Europa, con oltre 7 milioni di copie vendute, ha avuto su settori e ambiti più disparati, dentro e fuori dal videogame.

Cosa ne pensate? Creerete anche voi un diorama ispirato al vostro titolo preferito?