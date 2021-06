Figurama Collectors presenta ufficialmente la prima statua in resina al mondo basata su Dragon Ball Super, la quale rappresenta lo scontro Goku VS Jiren

Figurama Collectors ha orgogliosamente rivelato la prima statua in resina al mondo basata sull’anime Dragon Ball Super. La Goku VS Jiren Elite Exclusive Statue godrà della precisione meticolosa che il brand Giapponese riesce ad offrire, con alcune chicche come i supporti illuminati a LED! Vediamo ora, nel dettaglio, la nuovissima statua.

Goku VS Jiren: ecco la statua di Figurama Collectors

Quattro torsi intercambiabili danno vita a ogni fase di questa battaglia a più episodi, dall’iconica tunica di Goku, all’uniforme rossa del Pride Trooper di School Gi appartenente a Jiren, fino ai loro stati più potenti: Ultra Istinto e Burning Ultimate Warrior. Caricando una Kamehameha Suprema infusa di LED, Goku si precipita verso l’esplosione Super Full Power di Jiren. L’Arena del Torneo del Potere e i suoi sedili per gli spettatori si inclinano sotto le ondate di una forte Energia Spirituale fiammeggiante. In bilico sullo sfondo, all’interno del Tempio Mobile di Zenone gli Omni-King sono testimoni dell’ultima battaglia per la sopravvivenza tra l’Universo 7 e l’Universo 11.

Ad ora non abbiamo una data d’uscita per questa statua di Goku VS Jiren, ma potete metterla nella vostra lista dei desideri cliccando qui! In questo modo sarete avvisati nel momento in cui i pre-ordini apriranno.

