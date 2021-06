Il bombarolo è tornato ancora una volta! Super Bomberman R Online ci riporta nel mondo esplosivo di Bomberman, stavolta in formato Nintendo Switch, e noi vogliamo raccontarvelo nella nostra recensione

Nonostante il passare degli anni, alcune icone del mondo videoludico sono destinate a tornare e ritornare periodicamente sugli schermi. È esattamente il caso di Bomberman, il robottino bombarolo che da ormai più di 40 anni continua a ripresentarsi in diverse forme e modalità. L’ultima, sulla scia di una direzione multiplayer già presa da tempo, approda anche su Nintendo Switch. Scopriamo insieme Super Bomberman R Online, l’ultimo battle royale per Nintendo Switch, nella nostra recensione!

Corsi e ricorsi storici

La storia di Bomberman inizia nel lontanto 1983, quando il gioco approda per la prima volta sugli antenati dei moderni PC. Nonostante la sua prima versione single player, il gioco cambia volto già dal suo secondo “capitolo” a favore di uno stampo multiplayer in cui i giocatori (fino ad un massimo di 10) erano impegnati a farsi saltare in aria a vicenda. Dopo qualche anno di adeguamento e sperimentazione, si decide di sperimentare con il multiplayer online con una serie di titoli: Bomberman Online, Bomberman Ultra, Bomberman Blast e Bomberman Live. Dopo l’acquisizione da parte di Konami nel 2017, viene lanciato Super Bomberman R per Switch, PlayStation, Xbox e PC. A distanza di quattro anni, conseguentemente all’ultimo capitolo, esce Super Bomberman R Online che stiamo per analizzare nella nostra recensione.

All’insegna della frenesia – Recensione Super Bomberman R Online: un ritorno esplosivo!

Come anticipato poco sopra, Super Bomberman R Online è un battle royale con la stessa impostazione tecnica del suo predecessore. Nonostante il genere battle royale ci abbia abituati ad altre modalità, qui troviamo 64 giocatori divisi in 16 gruppi da 4 che si affronteranno in match ad eliminazione diretta per un totale di 2 minuti ad arena. Al termine dei 2 minuti, 4 squadre vengono selezionate per l’eliminazione: se si è ancora in vita, l’obbiettivo sarà fuggire in una di quelle arene risparmiate entro un certo limite di tempo. Una volta raggiunta l’arena, dovremo combattere di nuovo e così ancora, fino ad arrivare all’ultimo step dove i 4 finalisti si affronteranno per la gloria. Nel gioco, è disponibile anche un Premium Pack (a pagamento) che aggiunge al roster 14 personaggi dai più famosi brand, con le proprie abilità speciali.

La quantità di avversari in un ambiente relativamente piccolo, mista allo scadere del tempo e al precipitare dei pilastri di roccia che rischiano di schiacciare i giocatori, crea un buon ritmo di gioco, frenetico e privo di tempi morti. Unico (enorme) problema del gameplay è la gigantesca mole di bug che affligge il gioco. Tra bug grafici, picchi di lag ingestibili e e crash random, purtroppo siamo ancora lontani dalla perfezione.

Modalità e contenuti – Recensione Super Bomberman R Online: un ritorno esplosivo!

Se non abbiamo voglia di affrontare 63 sconosciuti sul campo di battaglia, Super Bomberman R Online offre diverse modalità di gioco. Ad esempio è possibile anche organizzare una rissa privata tra amici alla quale possono prendere parte fino a 16 giocatori all’interno di una sola arena. In alternativa, ancora, è disponibile un Grand Prix a squadre dove, allo scadere del tempo, trionferà quella con il maggior numero di punti. Qui è possibile anche scegliere tra raccolta di cristalli oppure deathmatch puro e semplice, riadattando l’impostazione standard degli altri giochi alla formula Battle Royale.

Sembra davvero figo eh? Peccato che per accedere a queste modalità di gioco bisogna acquistare un Premium Pack supplementare da 9,99 euro. Non comprendiamo bene questa manovra di “marketing” da parte di Konami, ma concedere a pagamento possibilità che altri titoli concedono gratuitamente, dovendo far loro (in un certo senso) da concorrente, non sembra tanto furbo…

E non finisce qui… – Recensione Super Bomberman R Online: un ritorno esplosivo!

Sebbene il Premium Pack aggiunga tanti contenuti, tra cui altri 14 personaggi giocabili, purtroppo la questione transazioni in-game non finisce qui. Oltre a questa espansione infatti, per godere dell’esperienza di gioco completa è disponibile un Bomber Pass, molto simile al pass Battaglia di Fortnite. Per sbloccare questo pass, bisogna acquistarlo con la valuta virtuale del gioco, acquistabile soltanto con i soldi. La contorta, insensata e scorretta politica di Konami non finisce qui: con il Bomber Pass è possibile ottenere soltanto una parte delle monete necessarie a rinnovare il pass, e quindi di conseguenza non si può rinnovare senza sborsare altri soldi.

Una cosa è certa: se Konami non è disposta a rivedere questa folle campagna di monetizzazione, per quanto il marchio “Bomberman” attiri tanto pubblico sia tra i più giovani che tra gli affezionati, la sua variante PvP è destinata a vita breve e travagliata.

Tiriamo le somme

Bene amici, arrivati in fondo di questa recensione di Super Bomberman R Online non ci resta (ahimè) che tirare le somme. Le premesse del gioco sono buone, la modalità Battle Royale diverte e non annoia, ma i problemi che affliggono il gioco sono troppi e davvero troppo importani. Se il gameplay convince, l’enorme mole di bug che affligge il gioco rende quasi ogni partita frustrante. Spesso capita di avviare una partita (dopo 5 minuti di attesa snervante) e vedere il gioco crashare inesorabilmente tra le proprie mani.

Oltre a ciò, la campagna di monetizzazione estrema intrapresa da Konami è probabilmente la cosa peggiore di questo gioco. In un presente videoludico in cui tutti gli sviluppatori del mondo permettono agli utenti di giocare con gli amici, è davvero assurdo inserire in un gioco basato sul multiplayer una modalità party a pagamento. Oltre a ciò, il “Bomber Pass” non risulta ben strutturato e le ricompense effettive che si possono ottenere non valgono la candela. Dovendo tirare le somme, Super Bomberman R Online potrebbe meritare una chance solo per il suo nome, e per il fatto che parliamo di un gioco free to play. A causa della politica della casa Giapponese però, probabilmente, il titolo rimarrà soltanto un surrogato di una demo di quello che potrebbe essere un gioco completo decisamente migliore di quanto visto fino ad ora.

