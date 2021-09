Figurama presenta la Dororo & Hyakkimaru Elite Fandom Statue

Figurama Collectors è lieta di presentare la nuova “Dororo & Hyakkimaru Elite Fandom Statue”: la prima statua in polystone basata sull’anime

Dororo & Hyakkimaru Elite Fandom Statue di Figurama debutta come il primo oggetto da collezione in polystone al mondo ispirato all’adattamento anime del 2019 del leggendario manga di Osamu Tezuka. Come tributo speciale, gli avambracci protesici di Hyakkimaru sono progettati in modo funzionale per scivolare via come nell’anime, rivelando le lame di metallo pressofuso del personaggio. Un viso alternativo di Hyakkimaru completa questa statua, raffigurandolo mentre tiene le braccia rimosse con i denti e mostra le lame dell’avambraccio o brandisce la sua katana intercambiabile contro gli spiriti di cinque Kyubi predatori.

Scolpiti con dettagli in stile xilografia, i ghoul traslucidi strisciano dalle macerie del muro di Banmon. Hyakkimaru scivola senza sforzo lungo le assi sgretolate trafitte da frecce e sfregiate dagli artigli mortali del Kyubi. Dororo si nasconde accanto a due importanti easter-eggs: il talismano con lo stemma della famiglia Daigo, che Hyakkimaru usava per identificare suo padre, e la statua senza testa della Dea della Misericordia.

Dororo & Hyakkimaru Elite Fandom Statue di Figurama: aperti i preordini

Magistralmente realizzata dallo scultore storico-fantasy, James W. Cain, Dororo & Hyakkimaru Elite Fandom Statue è una vetrina di dettagli e particolari, dal tessuto del kimono di Hyakkimaru al tempio del periodo Sengoku che circonda la base. Le fondamenta della statua contengono repliche in miniatura di dodici idoli demoniaci trovati all’interno della Sala proibita dell’Inferno (con sei di questi già distrutti) che simboleggiano la ricerca di Hyakkimaru per reclamare il suo corpo.

Dororo & Hyakkimaru Elite Fandom Statue è il primo pezzo da collezione Figurama a includere espositori unici per tutte le parti intercambiabili, inclusi sia le braccia protesiche di Hyakkimaru e la sua katana, sia un busto per il suo viso. Ogni statua include una stampa esclusiva e un certificato di autenticità firmato dal CEO di Figurama Collectors Mr. Shanab, dall’artista 3D James W. Cain e dal concept artist Daniel Kamarudin.

Vi invitiamo ad iscrivervi alla wish list presente sul sito di Figurama, in modo da essere avvisati nel momento in cui questa statua da 48cm sarà disponibile in pre-ordine. Vi ricordiamo, inoltre, di continuare a seguire tuttoteK, oltre ad iscrivervi al nostro canale Telegram, nel quale troverete un sacco di offerte riguardanti prodotti LEGO, Funko Pop! e tanto altro.