First 4 Figures ha presentato, attraverso un “hype video” la nuova statua “Okami Shiranui PVC Statue” basata sul videogame

Dopo un paio di teaser usciti per stuzzicare i fan del videogame, Frist 4 Figures ha ufficialmente annunciato la sua nuovissima statua in PVC. Questa Okami Shiranui PVC Statue, disponibile in tre versioni, darà forma a Shiranui, poggiata su una roccia, mentre Ishaku è seduto ai suoi piedi.

Mentre l’edizione “classica” rappresenterà il lupo con lo sguardo volto a sinistra, la versione “Celestial Howl” (come dice il nome) raffigurerà il protagonista mentre ulula. A queste due, se ne aggiunge un’altra che conterrà entrambe le teste intercambiabili, in modo da decidere come esporre la vostra statua in piena libertà.

Frist 4 Figures: ecco la nuova Okami Shiranui PVC Statue

Con dettagli di pittura dettagliatissimi, oltre a parti glow-in-the-dark, abbiamo la fantomatica illuminazione a LED di Frist 4 Figure che, anche in questa statua è presente! Quest’oggetto da collezione vanterà un’altezza di 22cm, per una profondità di 23cm e una larghezza di 20cm. Vediamo, ora, il video nel quale è possibile osservare le varie peculiarità di tutte e tre le versioni:

Questa statua di Frist 4 Figure è già preordinabile sul sito ufficiale. Acquistandola anticipatamente potrete approfittare di uno sconto. La Exclusive Edition vanta un costo di $149.99, così come la Celestial Howl. Se decideste di acquistare la Combo Edition, invece, potrete farla vostra a $269.99.

