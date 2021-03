Xbox Indie Showcase: nuovo video per STALKER 2

Durante l’Indie Xbox Showcase c’è stato spazio anche per STALKER 2, l’atteso nuovo episodio dello shooter con elementi survival di GSC Game World

Tra i titoli sicuramente più attesi dell’Xbox Indie Showcase (che potete seguire qua) possiamo senza dubbio considerare STALKER 2, il nuovo episodio della popolare serie shooter che si appresta a debuttare su PC e Xbox Series X/S nel corso dell’anno. Durante l’evento streaming tenuto dal colosso di Redmond, e dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo sulle sue console, c’è stato spazio anche per la creatura sviluppata dagli ucraini GSC Game World, che hanno approfittato dell’occasione per presentare un nuovo trailer dedicato al gioco.

STALKER 2 in mostra all’Xbox Indie Showcase

Tutti coloro che si aspettavano qualche nuovo filmato di gameplay per STALKER 2, sicuramente non potranno che rimanere delusi da quanto mostrato dai ragazzi di GSC Game World durante l’Xbox Indie Showcase. Il trailer presentato, difatti, non presenta scene in-game, ma è più una sorta di breve documentario dietro le quinte, con il quale il team ha deciso di presentare alcuni degli aspetti che i giocatori troveranno nella release finale.

Il video si sofferma sulla qualità degli asset di alcuni dei vari modelli che saranno presenti nel gioco, oltre che su di una manciata dei modelli aggiornati delle due fazioni storiche presenti nel titolo, a cui se ne andranno ad aggiungere delle nuove. Degno di nota, inoltre, il peculiare tool di personalizzazione delle dentature degli NPC, che permetterà di dare vita a personaggi dotati di un look unico, in particolare quando questi si troveranno ad aprire la bocca per sorridere.

Vi ricordiamo che STALKER 2 è atteso su PC e Xbox Series X/S, anche se al momento non ha ancora una finestra di lancio ufficiale. Comunque, se magari siete interessati ad acquistarlo a prezzo scontato, vi invitiamo a dare un’occhiata alle pagine di Instant Gaming. Per tutte le novità sul mondo dei videogiochi, invece, l’appuntamento rimane fissato qua, su tuttoteK.