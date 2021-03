Suicide Squad 2: il trailer ufficiale del nuovo film

Disponibile sul canale YouTube di HBO Max il trailer ufficiale di Suicide Squad-Missione Suicida, il nuovo DC Films diretto da James Gunn

La Warner Bros ha reso disponibile il trailer ufficiale di Suicide Squad: Missione Suicida diretta da Jame Gunn. La notizia diffusasi a poche ore di distanza dall’annuncio via Twitter è subito spopolata all’interno del web smuovendo la curiosità dei fan più accaniti.

Dopo l’addio di Will Smith e di Jared Leto, il cambio di timone con James Gunn non ha lasciato stupiti i fan invogliando la curiosità. Il noto regista e produttore della saga Guardiani della Galassia, è pronto a regalare un film con probabili risvolti diversi e disconnessi dal precedente Suicide Squad. Con dal poster ufficiale in totale stile locandine action anni ’60 e ampi richiami alle hit del successo del passato; il tocco inconfondibile di James Gunn non sembra smentirsi nemmeno questa volta

Inoltre, la pellicola potrebbe essere il primo cinecomic DC Films ad uscire dopo Justice League di Zack Snyder, Wanda Vision, The Falcon and The Winter Soldier.

Our first trailer. Warning: gore & adult language & supervillains & adventure & heart. Can't wait to see it in a theater with all of you on August 6. #TheSuicideSquad pic.twitter.com/HdqlGVP0lB — James Gunn (@JamesGunn) March 26, 2021

Suicide Squad 2: tra vecchi e nuovi “villains”

Un video che non lascia dubbi. Suicide Squad 2 si conferma pieno di un alto tasso di follia, violenza, gore e black humor.

Nuovi “villains” entrano in scena dimostrando le loro abilità minacciose, infondendo terrore e subbuglio per la città. La Task Force X pronta ad entrare in azione, guidata dalle colonne indissolubili del film. Ancora una volta Viola Davis nei panni di Amanda Waller guiderà l’eccellente squadra di Bell Reve, la prigione con il maggiore tasso di criminalità e trasgressione. In questa impresa sarà accompagnate da vecchie vedette pronte ad istruire le nuove leve: Harley Quinn la cattiva per eccellenza interpretata da Margot Robbie e Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag.

Con John Cena, Idris Elba, David Dastmalchian, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità del momento nel mondo del cinema e delle serie tv!