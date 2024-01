Madame Web: la regista spiega il possibile collegamento allo Spider-Verse

Madame Web è il film che diventa la nuova aggiunta allo Spider-Verse di Sony, che ora è impegnato in un’ambiziosa missione di espansione

Dopo il successo dei film di Spider-Man con protagonista Tom Holland, Sony vuole adesso tentare di creare un universo cinematografico incentrato sui personaggi secondari. Il successo di Venom nel 2018 con Tom Hardy gettò le basi per il mondo di Sony, intenzione confermata dal sequel. Dakota Johnson è la protagonista del nuovo film, con Sydney Sweeney al suo fianco. Sia questo film che il prossimo Venom 3 si collegheranno in qualche modo allo Spider-Verse di Sony? Una domanda che sta incuriosendo i fan, i quali stanno dando libero sfogo a teorie più o meno fantasiose.

In che modo Madame Web si collegherà all’universo di Spider-Man?

Stando alle dichiarazioni di alcuni insider, sembra che il personaggio interpretato da Dakota Johnson si muoverà in un universo indipendente da Spider-Man e Venom. Tuttavia, in tanti affermano che sembra esserci una connessione segreta che altererà il futuro dello Spider-Verse di Sony. A smentire questi rumors è intervenuta la stessa regista del film, S.J. Clarkson, la quale ha spiegato che la trama è completamente indipendente. Ecco le sue dichiarazioni:

È senza dubbio un mondo a sé stante. In questo modo, ho dato libero sfogo alla fantasia e lasciare che il film diventasse ciò che doveva essere anziché forzarlo per trasformarlo in qualcos’altro. Ho voluto prendere qualcosa e dargli una nuova visioni, sperando di essere stata originale.

Adesso il verdetto passa al pubblico, il quale decreterà se Madame Web avrà successo o meno considerando che non farà parte dello Spider-Verde. L’ambientazione del film dovrebbe essere nel 2003, ma potrebbe ambientato ancora più indietro nel tempo. In questo modo, sarebbe totalmente distaccato dall’universo di Spider-Man. Lo sapremo soltanto quanto il film uscirà al cinema il 14 febbraio 2024, quindi fra poche settimane.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.