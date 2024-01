Thomas Neubauer diventa pilota ufficiale della Ferrari

Dopo tanta esperienza sul campo e tante vittorie in gara, alla fine ha ottenuto finalmente ciò che meritava già da tempo, rivoluzionando completamente la sua carriera: Thomas Neubauer diventa ufficialmente pilota della Ferrari!

Diventare un pilota di Formula 1 di una scuderia rinomata e famosa come la Scuderia Ferrari è un vero e proprio sogno per chi desidera fare una carriera di tutto rispetto in questo campo lavorativo. A quanto pare il giovane ventiquattrenne francese ci è riuscito: Thomas Neubauer è diventato un pilota ufficiale della Ferrari in Formula 1! Adesso la sua carriera è pronta a decollare e il giovane porterà il nome della scuderia Ferrari con rispetto, onorandola con altre grandiosi vittorie che finora ha ottenuto.

Ferrari accoglie il pilota Thomas Neubauer in famiglia

Il giovane ventiquattrenne Thomas Neubauer è un veterano nel Ferrari Challenge e ha ottenuto una vittoria nelle finali mondiali del monomarca del cavallino rampante nel 2022. Facendo un passo indietro negli anni, il giovane francese si è aggiudicato ben 34 vittorie nella classe principale, ovvero il Trofeo Pirelli, nel giro di 5 stagioni. Ha perfino raggiunto il primo posto nell’appuntamento di Le Mans 2023, in concomitanza con la gara del centenario della 24 Ore vinta dalla Ferrari 499P numero 51. Tra i suoi grandi traguardi che l’hanno fatto notare dalla Ferrari è la sua vittoria nel GT World Challenge Europe con il titolo di Sprint Cup nel 2019 e anche nella Endurance Cup nel 2022.

In quest’ultimo campionato si è aggiudicato, nel 2023, la vittoria ad Imola, alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, e anche alla gara a Barcellona, per non contare l’altra vittoria nelle 24 Ore di Dubai e nel Nurburgring. Al momento non sappiamo ancora cosa farà nel 2024, ma presto Ferrari ci riferirà degli aggiornamenti. Neubauer è davvero entusiasta di questa opportunità che ha ricevuto, consapevole del fatto di aver raggiunto il sogno a cui ambiscono molti piloti. Il giovane è pronto a prendersi la responsabilità di portare con onore il nome della Ferrari.

Un giovane con molte vittorie alle spalle e una carriera luminosa, che ora splenderà ancora di più con la Scuderia Ferrari.