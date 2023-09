Peugeot: presentato E-3008 il nuovo SUV elettrico!

Il nuovo SUV elettrico di Peugeot, l’E-3008 è stato presentato e le novità sono davvero tante. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Peugeot sta per rivoluzionare il panorama automobilistico europeo con il lancio del suo nuovo SUV fastback elettrico, l’E-3008. Questo veicolo rappresenta una tappa significativa nella missione dell’azienda di offrire la più ampia gamma di auto elettriche tra tutti i marchi generalisti in Europa entro il 2025 e di avere l’intero portfolio in versione 100% elettrica entro il 2030. L’E-3008 è particolarmente importante perché prende le redini da uno dei best-seller di Peugeot, l’attuale 3008, che ha conquistato oltre 1,3 milioni di clienti in 130 paesi, compresi quasi 150.000 in Italia, negli ultimi 7 anni.

Questo SUV fastback elettrico è il primo modello a sfruttare la nuovissima piattaforma Stla Medium di Stellantis, garantendo prestazioni di livello superiore, un’autonomia fino a 700 km e un tempo di ricarica di soli 30 minuti. La piattaforma consente anche servizi connessi avanzati, come il Trip Planner e la ricarica intelligente, oltre a consentire gli aggiornamenti Over The Air.

Peugeot rivoluziona il mercato con il nuovo SUV E-3008!

L’E-3008 sarà disponibile in due livelli di allestimento, Allure e GT, con tre pacchetti di opzioni per una scelta personalizzata. Offrirà anche tre potenti propulsori 100% elettrici, con potenze di 210 CV, 230 CV e un sistema Dual Motor a 4 ruote motrici da 320 CV. Inoltre, saranno disponibili propulsori ibridi in base alle esigenze dei mercati. Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha dichiarato che l’E-3008 segna un passo importante nella trasformazione di Peugeot in un marchio completamente elettrico, offrendo design eccezionale, piacere di guida e efficienza senza precedenti.

Questo nuovo SUV fastback E-3008 sarà lanciato a partire da febbraio 2024 in diversi paesi, e per completare la strategia di elettrificazione, Peugeot sta pianificando il lancio di un grande SUV elettrico di segmento superiore per il futuro. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nel 2024. Con Peugeot che abbraccia il futuro dell’automobilismo, il futuro sembra promettente per gli appassionati di auto elettriche.

