Nissan: sottoscritti i “Principi di empowerment femminile delle Nazioni Unite”

Nissan sottoscrive i “Principi di empowerment femminile delle Nazioni Unite”. L’azienda sottolinea l’impegno per l’emancipazione delle donne sul posto di lavoro

Nissan ha sottolineato il proprio impegno nella promozione dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile sul posto di lavoro. Tutto ciò firmando i Principi di emancipazione femminile delle Nazioni Unite. Istituiti da UN Women e dal Global Compact delle Nazioni Unite, i WEP offrono una guida alle aziende; una guida su come promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile sul posto di lavoro, nel mercato e nella comunità in generale.

L’attuazione dei Principi di emancipazione femminile dell’ONU darà ulteriore impulso al lavoro svolto da Nissan per sostenere le donne sul posto di lavoro,

ha dichiarato il presidente e CEO Makoto Uchida. Che ha poi aggiunto:

Ci aiuterà a diventare tanto equi e inclusivi quanto diversi. Nissan ha la responsabilità morale di riflettere il mondo in cui vogliamo vivere, guidando l’innovazione per arricchire la vita delle persone combinando le nostre diverse intuizioni e conoscenze. Continuiamo a ritenerci responsabili e a investire in iniziative che andranno a beneficio delle generazioni future. Questa firma dimostra il nostro impegno.

Dettagli sui Principi di empowerment femminile delle Nazioni Unite sottoscritti da Nissan

Nissan sostiene da tempo iniziative che offrono opportunità di avanzamento alle donne in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. Tra queste:

iniziative specifiche per lo sviluppo dei talenti femminili,

un programma per la leadership femminile

ed unquadro di riferimento per supportare le dipendenti a conciliare il lavoro con la cura dei figli,

l’assistenza infermieristica ed altre attività.

Di conseguenza, la percentuale di donne manager in Nissan a livello globale è aumentata dal 6,7% nel 2008 al 15,5% a marzo 2023. Le donne rappresentano il 10,4% dei dirigenti Nissan in Giappone, dove la media del settore manifatturiero è del 5,1% per le aziende con 1.000 o più dipendenti.

Nissan continuerà a intensificare gli sforzi per creare un ambiente di lavoro in cui le persone si sentano apprezzate e rispettate per ciò che sono e per il loro contributo. L’azienda amplierà le iniziative per la diversità, l’equità e l’inclusione per sostenere ogni dipendente e incoraggiare la comunicazione. Nissan si impegna a essere un’azienda veramente diversificata, equa e inclusiva, che consente a tutti di portare al lavoro il proprio io migliore e più autentico.

E voi? Cosa ne pensate di questi Principi di empowerment femminile delle Nazioni Unite sottoscritti da Nissan ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).