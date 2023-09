Annunciate le prime anticipazioni della prossima edizione di Alice nella città che si terrà dal 19 al 28 ottobre: sarà presentato A Leslie con la candidata all’oscar Andrea Riseborough

Concluso il Festival di Venezia, ci si proietta verso gli appuntamenti cinematografici del prossimi autunno, come Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai giovani, alla scoperta del talento e agli esordi, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, che si svolgerà dal 18 al 29 ottobre in Roma. Sono state rese note le prime novità, come una nuova location rivolta al mondo dei cortometraggi, gli incontri di WomenLands per valorizzare le eccellenze femminili e soprattutto l’anteprima del film A Leslie con l’attrice candidata agli Oscar Andrea Riseborough.

Alle tradizionali location dell’Auditorium Parco della Musica e dell’Auditorium Conciliazione, si aggiunge quest’anno anche il Palazzo delle Esposizioni che accoglierà la prima edizione degli SHORT FILM DAYS, uno spazio di networking e coproduzione rivolto ai giovani talenti del mondo del cortometraggio e dell’audiovisivo, realizzato con il supporto della Camera di Commercio di Roma, di CNA Cinema e Audiovisivo, BNL BNP PARIBAS, UNIFRANCE, SIAE e della Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con Rai Cinema.

Alice nella città: le prime anticipazioni sul programma

Un luogo che sarà al tempo stesso anche un laboratorio creativo con tre giorni (18, 19 e 20 ottobre) di incontri, panel e occasioni di dibattito tra giovani autori e produttori. Gli appuntamenti legati agli incontri sono volti ad analizzare l’attuale situazione del mercato del cortometraggio, le nuove dinamiche di finanziamento della produzione e distribuzione indipendenti, le sfide future dell’industria audiovisiva, le strategie di promozione, il rapporto con il pubblico e la sala cinematografica.

Alice nella città dedicherà una parte della programmazione alle opere che pongono le protagoniste femminili al centro della narrazione. Tra i primi film in cartellone l’acclamata opera prima “To Leslie” di Michael Morris inserita a sorpresa nella corsa agli Oscar 2023 grazie alla straordinaria interpretazione di Andrea Riseborough. Il film, girato in soli 18 giorni a bassissimo budget, è stato sostenuto per le nomination agli Academy Awards da una campagna social promossa da celebrità come Kate Winslet, Demi Moore, Susan Sarandon e narra la storia di caduta e rinascita di una madre single ed ex alcolizzata che, nel cuore del Texas, combatte per ricostruire la sua vita.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.