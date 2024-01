Fiat Topolino Dolcevita: l’elettrica con il bel paese nel cuore

E’ finalmente possibile ordinare la Fiat Topolino nella sfiziosa variante Dolcevita, caratterizzata dal tetto apribile e da una personalità spiccatamente italiana. Vediamo tutti i dettagli di questa simpatica vettura

Dopo la presentazione ufficiale, avvenuta durante il salone EICMA 2023, è ora possibile procedere all’ordine di una Fiat Topolino Dolcevita. Una grande notizia per i fan del marchio torinese e un’occasione unica di potersi aggiudicare una vetturetta già destinata a diventare una piccola icona dell’era elettrica italiana. Un grazioso omaggio al bel paese che è evidente già nel nome e che prosegue nel riproporre una formula tanto cara al pubblico italiano, affezionato storicamente a vetture pratiche, compatte, ma pur sempre stilose.

Ed è proprio lo stile che costituisce il pezzo forte di questa fresca novità firmata Fiat. Infatti la personalizzazione di questa originale bubble car la aiuta a differenziarsi definitivamente, e in maniera assai netta, dal progetto gemello Citroën Ami e da certe forme un po’ troppo ‘industriali’. Un chiaro segnale che, anche nell’era delle joint venture più spinte, è ancora possibile distinguere i prodotti con l’obiettivo di regalare al pubblico emozioni sempre diverse e coinvolgenti.

Fiat Topolino Dolcevita: prezzo e caratteristiche

Con un prezzo di listino che parte da 9.890 euro, la Fiat Topolino Dolcevita rimane un’alternativa allettante per tutti coloro che desiderano muoversi con disinvoltura nei centri storici della città o per i giovani che stanno aspettando di poter conseguire la patente B. Infatti la sua classificazione come quadriciclo leggero le consente di poter essere guidata anche dai ragazzi di 14 anni, oltre naturalmente di poter usufruire di tutti i vantaggi fiscali del caso.

Ovviamente non si può considerare una vettura ad ampio spettro di utilizzo, ma nelle attività quotidiane, in particolare in contesti urbani, la Fiat Topolino Dolcevita rappresenta la scelta insostituibile di chi ha nel cuore la sostenibilità e nell’anima il vintage. Tanti i richiami agli anni d’oro dell’automobile e alla storia Fiat (topolino era infatti il soprannome della prima 500), con tocchi retro’ a livello stilistico e l’adozione di un tetto apribile, optional molto ambito e fruibile, un tempo praticamente di serie su tutte le 500.

Dettagli tecnici a prova di vita quotidiana

Fiat Topolino Dolcevita rappresenta una combinazione di elementi che invoglia a tornare idealmente indietro nel tempo per goderci, con un pizzico di fantasia, la nostra piccola pagina di ‘Dolce Vita’ al volante di una vetturetta sbarazzina e rilassante. Una prospettiva decisamente invitante, ma come si concilia con la tecnologia elettrica? Ecco la risposta: la vettura può vantare un’autonomia fino a 75 km con una singola ricarica, grazie ad una batteria da 5,4 kWh, compatta, leggera e ricaricabile senza problemi sfruttando una normalissima presa di corrente domestica.

Niente stress quindi, quando si è al volante di Fiat Topolino Dolcevita! Anche internamente tutto è stato studiato per far sentire gli occupanti a loro agio, per mezzo di soluzioni pratiche, attento studio di materiali ed assemblaggi e pratici vani portaoggetti. L’unico problema che dovrà affrontare il guidatore è quello di scegliere il percorso migliore per godersi il carattere brioso della vetturetta, che sia una comune ZTL cittadina o magari il suggestivo centro storico di un borgo antico.

Ecco come acquistare una Fiat Topolino Dolcevita

Fiat ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti un sistema di acquisto digitalizzato, molto semplice e ulteriormente facilitato dalla presenza degli e-seller della casa e delle tradizionali concessionarie. Online sarà anche possibile accedere al configuratore della Fiat Topolino, e si potranno visualizzare tutti i dettagli relativi alle caratteristiche ed alle modalità di acquisto del veicolo. Venendo alle soluzioni di pagamento previste, è ovviamente disponibile una rateizzazione mensile con un piano di leasing della durata di 48 mesi.

Le rate partono da un minimo di 39 euro mensili, con un anticipo fissato a 2.582 euro. Il tutto sarà reso ancor più conveniente ed allettante dalla importante erogazione di incentivi statali previsti nel 2024, dei quali molto probabilmente si conosceranno i dettagli già entro fine gennaio. E’ già stato anticipato comunque che i fondi stanziati saranno superiori a quelli di tutte le annualità precedenti: un motivo in più ed un’occasione ghiotta per mettersi al volante di una fiammante Fiat Topolino Dolcevita!

