be quiet!: tantissime novità presentate al CES 2024 di Las Vegas

L‘azienda be quiet! sta ampliando la sua vasta gamma di prodotti con l’introduzione di tantissime novità presentate al CES 2024 di Las Vegas!

be quiet! ha ampliato la sua gamma di prodotti 2024. Il pezzo forte presentato al CES di Las Vegas è il Dark Base Pro 901 White: questo case di punta, presenta soluzioni innovative e nuove caratteristiche all’avanguardia. Il Dark Base pro 901 White è ora disponibile in una colorazione bianca per soddisfare i vostri progetti più avanzati.

CES 2024: dettagli sui nuovi prodotti di be quiet!

Questo case Dark Base Pro 901 White supporta radiatori da 420 mm, installazione invertita, pulsanti sensibili al tocco, pannelli intercambiabili per passare da un flusso d’aria massimo a un funzionamento impercettibile. Inoltre consente l’installazione verticale della GPU. Il Dark Base Pro 901 White sarà disponibile da marzo 2024.

Se siete alla ricerca di un case bianco dalle prestazioni complete che supporti radiatori fino a 360 mm e una disposizione invertita della scheda madre, Dark Base 701 White fa al caso vostro. Il suo design a maglia aperta consente di ottenere il massimo flusso d’aria e le migliori prestazioni. Rispetto al Dark Base 701 Black, il nuovo modello bianco presenta una finestra non oscurata e un diffusore LED più ampio con effetto smerigliato per una maggiore brillantezza dei colori. Dark Base 701 White sarà disponibile da marzo 2024.

Poiché entrami i case sono dotati di versioni bianche delle pluripremiate Silent Wings 4, be quiet! si è impegnata a distribuire queste ventole ai consumatori di tutto il mondo. Silent Wings Pro 4 White e Silent Wings 4 White saranno disponibili sul mercato a partire da marzo 2024 e sono l’emblema di prestazioni elevate con caratteristiche di prima classe. Disponibili nelle versioni da 120 e 140 mm, PWM e PWM ad alta velocità, con angoli di montaggio intercambiabili. Le ventole Silent Wings 4 White sono adatte come ventole per case e radiatori; invece le Silent Wings Pro 4 White offrono angoli di montaggio aggiuntivi per radiatori per una tenuta dell’aria e un interruttore di velocità con 3 impostazioni, che consente velocità ultra-elevate fino a 3000 rpm.

Le altre novità targate be quiet!

I consumatori che desiderano aggiornare le loro build mainstream con ventole bianche possono provare le nuove Pure Wings 3 White. Queste ventole offrono un’elevata pressione dell’aria con un basso rumore di funzionamento, che le rende adatte sia ai sistemi silenziosi che a quelli più esigenti. I modelli ad alta velocità sono dotati di una tecnologia del motore ad anello chiuso che mantiene costante la velocità della ventola, indipendentemente dalla resistenza dell’aria. Le ventole Pure Wings 3 White saranno disponibili nelle versioni da 120 e 140 mm, nelle varianti PWM e PWM ad alta velocità, con disponibilità al dettaglio entro le prossime due settimane.

Infine, be quiet! rilascia un cavo 12VHPWR angolato per facilitare la gestione dei cavi. Il connettore angolato può essere utilizzato sul lato GPU o PSU per ottenere la massima flessibilità di costruzione. Il cavo PCI-E 12V-2×6 / 12VHPWR a 90° ha una potenza nominale di 600 W. È fornito con guaina singola ed è compatibile con tutti gli alimentatori be quiet! ATX 3.x e sarà in vendita da gennaio. A tal proposito, be quiet! aggiornerà tutte le sue serie di alimentatori ATX 3.0 mainstream ad ATX 3.1.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità presentate al CES 2024 da be quiet! ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).