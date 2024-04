GP di Suzuka: la nuova livrea di McLaren

Mancano pochi giorni al grande momento che tutti stiamo aspettando, ovvero il ritorno sul Circuito per il GP di Suzuka e la McLaren è pronta ad entrare in pista sfoggiando la sua nuova livrea!

Il mondo della Formula 1 è pieno di grandi opportunità e a volte queste opportunità si presentano anche per tutte quelle persone che, con il mondo dei motori e delle gare, non c’entrano assolutamente nulla. In occasione del Driven By Change, un evento della stagione di Formula 1 che ora è arrivato alla sua quarta edizione, è nata una collaborazione tra la McLaren e il marchio Vuse, per creare una livrea personalizzata in occasione del GP di Suzuka, sperando di fare la differenza dopo il GP di Melbourne dove Carlos Sainz è arrivato in pole position. McLaren parteciperà al GP di Suzuka mettendo in mostra il potenziale dell’artista giapponese freelance Miltz. Questa livrea tra l’altro è per promuovere l’arte e la creatività di tutti i giovani e sconosciuti artisti, offrendo loro la possibilità di diventare più famosi e così costruire la loro carriera da artisti.

Bringing Edomoji-inspired art to a Formula 1 car for the first time ever! 🖊️ Introducing our latest spectacular #DrivenByChange livery for the #JapaneseGP. 🇯🇵 pic.twitter.com/unoom9eFLe — McLaren (@McLarenF1) April 3, 2024

GP di Suzuka: McLaren vola feroce come un drago!

La livrea che hanno personalizzato per la monoposto di McLaren in occasione del Gran Premio di Suzuka, oltre ai classici colori arancione e nero, è ricoperta anche di blu e bianco. Questi colori regalano un’aria di fascino e di vivacità alla monoposto, lo stile rimanda infatti all’Edomoji. L’Edomoji è una calligrafia tradizionale giapponese che l’artista fonde con l’arte della cultura moderna e in questo caso l’arte viene utilizzata per rappresentare la velocità di una monoposto di Formula 1 sotto forma di un drago che corre tra le nuvole. Un modo per simboleggiare la sua potenza e la sua aggressività, che la scuderia avrà modo di mostrare una volta in pista.

Voi che ne pensate di questa livrea? Vi piace? Rende onore alla potenza di McLaren?