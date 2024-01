Ferrari: in programma la realizzazione di una Barca a Vela

In casa Ferrari c’è l’intenzione di realizzare una barca a vela marchiata proprio con il famosissimo cavallino, scopriamo insieme i dettagli in questa news

Nel solco della sua lunga storia nel motorsport, la Ferrari fa un’incredibile incursione nel mondo del mare, annunciando la realizzazione di una barca a vela destinata alle competizioni, sotto la guida esperta del navigatore Giovanni Soldini, nominato team principal per questa nuova avventura.

Per la prima volta, la Casa di Maranello si dedica interamente al progetto, impegnandosi nella progettazione, ingegnerizzazione e testing dell’imbarcazione. L’obiettivo è sviluppare una barca autonoma, priva di motore a scoppio, capace di produrre la propria energia, con un’attenzione particolare alle massime performance e alla sostenibilità ambientale.

Giovanni Soldini si dice entusiasta di questa nuova avventura, definendo il progetto come un’importante sfida all’avanguardia che unisce mondi diversi con competenze di altissimo livello. Il suo spirito di squadra e la determinazione lo spingono verso la ricerca di soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente, insieme a un team eccezionale.

Una barca a vela targata Ferrari: la nuova sfida di Giovanni Soldini

Il presidente della Ferrari, John Elkann, esprime la soddisfazione per questo nuovo percorso, ampliando l’anima racing del marchio. Motivati dall’innovazione e dall’impegno per la sostenibilità, la Ferrari si prepara a superare i propri limiti, affidandosi all’esperienza e alla determinazione di Giovanni Soldini per guidarli in questa nuova sfida.

Con la sua entrata nel mondo della vela competitiva, la Ferrari dimostra ancora una volta la sua capacità di spingersi oltre, esplorando nuovi orizzonti e abbracciando sfide sempre più ambiziose. Con Giovanni Soldini al timone e il focus sull’innovazione e la sostenibilità, il marchio del Cavallino Rampante si prepara a solcare nuovi mari e a scrivere una nuova pagina nella storia del motorsport mondiale.

