24 ore di Daytona: vince la Ferrari 296 GT3, un trionfo speciale!

Alla 24 ore di Daytona a spuntarla e a trionfare è stata la Ferrari 296 GT3, una vittoria assolutamente speciale! Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

La Ferrari 296 GT3 ha segnato una pagina storica alla 62esima edizione della 24 Ore di Daytona, riportando il Cavallino Rampante sul gradino più alto della celebre corsa endurance americana, a dieci anni di distanza dall’ultimo trionfo. I piloti ufficiali Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi e James Calado hanno dominato la classe GTD Pro con la 296 GT3 numero 62 del team Risi Competizione, completando 733 giri.

Alla bandiera a scacchi, nel primo atto dell’IMSA SportsCar Championship 2024, l’equipaggio ha preceduto la Porsche numero 77, consolidando la loro posizione di vertice. A completare il fine settimana da incorniciare, AF Corse ha conquistato il secondo posto in GTD, seguito dal terzo di Conquest Racing, con la Ferrari di Triarsi Competizione giunta ai piedi del podio.

Il trionfo della Ferrari 296 GT3 ha segnato un momento significativo per la Casa di Maranello, ottenendo il 17esimo successo di classe nella storia dell’evento in Florida. La vittoria precedente risaliva al 2014, con Alessandro Pier Guidi al volante della 458 Italia GT3. Nel palmares della Ferrari figurano anche cinque vittorie assolute a Daytona.

La Ferrari 296 GT3 trionfa alla 24 ore di Daytona

Durante la gara, il quartetto di Risi Competizione ha mostrato prestazioni eccezionali, conquistando la leadership nelle prime fasi e mantenendola con determinazione fino alla fine. Nonostante le sfide e una sosta ai box lunga, il team ha consolidato il vantaggio sugli inseguitori, siglando la vittoria con Serra al volante.

Nella classe GTD, AF Corse e Conquest Racing hanno festeggiato sul podio, dimostrando la forza delle vetture Ferrari e l’abilità dei loro piloti. Anche Triarsi Competizione ha lasciato il segno, con una prestazione che li ha visti lottare per il podio fino alla fine.

Il trionfo della Ferrari 296 GT3 alla 24 Ore di Daytona rappresenta un momento storico per la Casa di Maranello, confermando il loro dominio nelle competizioni endurance. Con prestazioni straordinarie e una squadra determinata, Ferrari ha aggiunto un altro capitolo glorioso alla sua lunga storia nel motorsport internazionale.