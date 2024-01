Apple IPad di generazione 10: l’offerta per gli artisti!

Amazon continua la sua campagna di offerte interessanti e pensa anche a chi piace creare, agli artisti: oggi troviamo in offerta l’Apple IPad di generazione 10, il tablet ideale per chi ha una mente molto creativa

Ultimamente è tornata la moda delle offerte sugli IPad, ma d’altronde non siamo sorpresi, stiamo parlando pur sempre della Apple, che offre sempre il top di gamma in fatto di smartphone, tablet e altri dispositivi. Amazon infatti ha seguito questa nuova moda e ha iniziato a sua volta a pubblicare delle offerte molto vantaggiose. Oggi abbiamo preso in esame l’offerta sull’Apple IPad di generazione 10, che è davvero il top della line up di IPad. Puoi acquistare questo fantastico tablet alla modica cifra di 449 euro invece di 500. Per vedere l’offerta basta cliccare sul box amazon qui sotto.

Apple IPad della generazione 10 è l’offerta ideale per gli artisti

Perché diciamo questo? Perché con questo tablet si può fare davvero di tutto. Innanzitutto questo tablet ha un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone davvero grandioso, è anche compatibile con Magic Keyboard Folio, Apple Pencil (USB-C) e Apple Pencil di 1° generazione. La potenza del chip A14 Bionic ti permette di lavorare in multitasking ad alta velocità e grazie alla sua batteria puoi usarlo per un giorno intero senza rimanere a secco. Con la Apple Pencil inclusa, puoi disegnare, mettere in ordine i tuoi pensieri e liberare tutta la tua creatività. Puoi scattare foto, girare video, editare e condividere tutto con l’IPad, puoi anche creare progetti audio sfruttando i microfoni integrati e il suono stereo dagli altoparlanti.

Inoltre è perfetto anche per le videochiamate, con la fotocamera frontale orizzontale con Inquadratura automatica, che riprenDe il tuo profilo migliore e rende le videochiamate più belle e naturali. Hai anche il Wi-Fi 6 e la compatibilità col 5G. Vuoi guardare un film in streaming, imparare qualcosa di nuovo o fare una partita multiplayer con i tuoi amici? Puoi farlo, ed è perfetto anche per la realtà aumentata. Questo tablet garantisce massima precisione mentre scrivi e lavori comodamente grazie alla Magic Keyboard Folio. Puoi disegnare, prendere appunti e annotare documenti con la Apple Pencil. L’ultima funzione degna di nota è lo SharePlay, grazie al quale puoi guardare film e ascoltare musica in compagnia di amici, mentre con Messaggi puoi condividere foto e video con le persone a cui tieni. IPadOs è potente, intuitivo e che dona molta versatilità all’IPad.

Ci sembra davvero un’occasione imperdibile e approfitteremmo dell’offerta sull’Apple IPad di 10° generazione. Facci sapere cosa ne pensi e continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.