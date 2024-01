Ghostbusters: Minaccia Glaciale fuori il nuovo trailer italiano

L’11 aprile 2024 torneranno gli acchiappafantasmi nella sale cinematografiche italiane, ora è uscito anche il nuovo trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale

Ghostbusters: Minaccia Glaciale di Gil Kenan, sequel di Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman arriverà nelle sale italiane dall’11 aprile 2024 con Sony Pictures. Nel prossimo film dedicato agli acchiappafantasmi, la famiglia Spengler tornerà laddove tutto ebbe inizio. Infatti rivedremo l’iconica caserma dei pompieri di New York dove si uniranno agli acchiappafantasmi originari che hanno, nel frattempo, sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per aggiornare la tecnologia della caccia ai fantasmi. Ma, ancora una volta, la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia per cui vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per salvare il mondo da una nuova era glaciale.

Ispirazione di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, diamo una sbirciata attraverso il nuovo trailer

Il regista Gil Kenan ha ammesso di essersi ispirato alla serie tv animata The Real Ghostbusters che aveva dei cattivi folli, originali e incredibilmente bizzarri. Il regista ha poi aggiunto che c’era la volontà di portare il coraggio e la disinvoltura tipici della serie anche nel prossimo film. Il produttore che è anche co-sceneggiatore del film, Jason Reitman, ha aggiunto che ci sono stati anche altre serie del periodo che hanno ispirato l’ultimo capitolo dei Ghostbusters. Infatti ha spiegato che volevano l’effetto di una famiglia in una station wagon, che vive in una casa fatiscente, con gli adolescenti che si ribellano contro i loro genitori. Si voleva ottenere uno stile I Tenenbaum, cioè quello di una famiglia che vive una sopra l’altra, ma nella caserma dei Ghostbusters. Nel prossimo film la caserma si vedrà molto più che in qualsiasi altro film precedente. Sarà possibile vedere come è vivere lì nel senso più ampio del termine. Potremo vedere com’è dormire lì, fare il bucato, com’è la quotidianità nella caserma, insomma. Il cast del film è composto da: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Bill Murray, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson. A loro si uniranno Patton Oswalt, Kumail Nanjiani, il comico James Acaster ed Emily Alyn Lind.

E voi è piaciuto il nuovo trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale? Siete incuriositi? Fatecelo sapere con un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.