Formula 1: il Gran Premio di Madrid debutterà nel 2026

Hanno annunciato l’anno di partenza della pista del Gran Premio di Madrid della Formula 1: vedremo il circuito cittadino spagnolo nella stazione che arriverà nel 2026

C’erano così tante voci di corridoio su questa notizia che ormai era data per certa già da diverso tempo, ma ora è finalmente ufficiale. I promotori dell’evento IFMA, con José Vicente de los Mozos, hanno confermato che nella stagione del 2026 vedremo il Gran Premio di Madrid nella Formula 1. Così la capitale della Spagna, terra natia del pilota spagnolo Fernando Alonso, diventerà sede di un circuito cittadino dove vedremo il secondo campionato ambientato in Spagna. Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha espresso la sua felicità nel ricevere un accordo che li porterà fino al 2035, aggiungendo:

Offre a tutti la visibilità a lungo termine. Permette a tutti i soggetti coinvolti di progettare il futuro e investire nel futuro in quanto è una garanzia per il promotore, per i nostri partner, per le nostre squadre e per il nostro sport. Questo è l’obiettivo di Formula 1, con promotori nuovi o più affermati. Se si guarda al passato, i rinnovi erano di due anni, tre anni o cinque anni al massimo. Ora i nostri nuovi accordi stanno andando nella direzione di essere molto lunghi. E se sono brevi un motivo c’è.

Chissà se in questo lasso di tempo parteciperanno anche le pilote femminili delle varie Academy, in questa lista ci sono tutte le potenziali candidate. Vedremo se si faranno valere e prenderanno parte alla Formula 1 dimostrando che in pista c’è spazio anche per loro.

Il circuito del Gran Premio di Madrid nella Formula 1

Il tracciato sarà lungo 5,47 chilometri ed attraverserà le zone limitrofe alla sede IFEMA. I piloti percorreranno strade comunali nello spazio nord-est di Madrid ed altre che saranno appositamente edificate per l’evento. La pista prevede 20 curve che porteranno le auto a impiegarci intorno a 1 minuto e 32 secondi per completare un giro. Ad occuparsi dell’organizzazione del Gran Premio di Madrid è stato un consorzio gestito da enti pubblici, tra cui il Comune di Madrid, che rappresenta il 31% della società, l’amministrazione regionali della Comunità di Madrid, la Camera di commercio di Madrid e la Fondazione Montemadrid.

Anche se le voci circolavano già da due anni, per vedere i piloti gareggiare in pista dovremo aspettare il 2026, ma sarà un anno interessante anche perché vedremo le nuove auto conformi al nuovo regolamento stipulato dalla Formula 1. La gara a Madrid, però, potrebbe significare che potremmo non vedere il Gran Premio della Catalunya, infatti secondo il CEO di Formula 1, avere più città risulta essere un problema, quindi il fatto che saranno a Madrid non vuol dire che rimarranno in Spagna per fare ancora un altro campionato.

Le entrate per Formula 1 per il Gran Premio di Madrid

I Gran Premi programmati sono molti e la federazione è più interessata a nuove opportunità perché le vecchie piste andrebbero riviste per rispettare gli elevati standard di F1. Per questo Madrid si candida come l‘unica città ispanica in cui si terrà il campionato. Le entrate previste per il weekend di gara si aggirano intorno ai 500 milioni di euro solo per la regione. Numeri notevoli che Liberty Media non può ignorare e non considerare prioritari nel momento in cui si dovrà trattare per il rinnovo di Montmelo. Stefano Domenicali ha aggiunto:

La Formula 1 è pienamente impegnata a raggiungere Net Zero Carbon entro il 2030. E IFEMA Madrid condivide la nostra visione e ambizione di rendere il Gran Premio di Spagna a Madrid uno degli eventi di F1 più accessibili e sostenibili del calendario. La nuova sede avrà ottimi collegamenti con la città, tramite treno, metropolitana e autobus. Si trova a soli 16 km dal centro della città e l’obiettivo del promotore è quello di portare la stragrande maggioranza dei tifosi dalla città alla pista tramite i mezzi pubblici.

La Federazione sembra puntare molto sul Gran Premio di Madrid, d’altronde Madrid è una delle città più visitate, famose e amate del mondo, quindi con questo campionato potrebbero esserci grossi introiti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.