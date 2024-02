Una delle serie tv più attese dell’anno, Avatar: La leggenda di Aang, si mostra nel trailer finale prima di essere rilasciata sulla piattaforma streaming di Netflix

Il nuovo trailer ci mostra dei nuovi scenari della serie tv live action di Avatar: La leggenda di Aang, tratta dall’omonima serie animata. Netflix ha annunciato questa serie proprio al Geeked Week 2023. Nel nuovo trailer vediamo lo stato dell’Avatar, in cui si mette in mostra l’Avatar Kiyoshi che entra nella forma suprema, oltre ad altre scene che sembrano essere dei flashback, dove Aang inizia a padroneggiare lo stato dell’Avatar sott’acqua. Dopodiché vediamo una serie di spezzoni della serie, che ci danno un primo sguardo ad alcune sequenze d’azione, oltre a Katara e Sokka nel polveroso villaggio di Kiyoshi Island, la città della tribù dell’acqua del Nord e perfino la montagna su cui è costruito Omashu.

La leggenda di Aang: nel trailer finale impara a padroneggiare lo Stato dell’Avatar

Lo Stato dell’Avatar continua a farla da padrone nel trailer. Vediamo infatti una scena iconica della serie animata dove Aang perde il controllo, ricordando proprio la scena che i fan della serie originale hanno amato. Ci sono altri aspetti molto interessanti che ci hanno mostrato, come ad esempio la manipolazione dell’elemento del fuoco e dell’aria, presenti nella serie. Da molto tempo i fan sono rimasti senza ricevere aggiornamenti riguardo l’adattamento live action di Avatar – La leggenda di Aang, annunciato già nel 2018, ma senza saperne più nulla fino al 2023. Negli ultimi mesi Netflix ha annunciato un bel po’ della serie tv. Nel cast troviamo Gordon Cormier nei panni di Aang, Kiawentiio Tarbel interpreta Katara, Ian Ousley nei panni di Sokka, Dallas Liu in quelli di Zuko e infine Paul Sun-Hyungas nei panni di Zio Iroh. La serie uscirà domani 22 febbraio.

Siete felici dell’uscita della serie? Avete amato la serie animata originale? Diteci cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

