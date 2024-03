F1| Honda sbarca in Europa con una nuova sede

La casa giapponese della Honda pensa già in ottica 2026 quando ritornerà come costruttore in F1 aprendo nel Regno Unito una nuova sede

La Honda ha inaugurato la nuova sede con base nel Regno Unito in ottica 2026 quando l’azienda nipponica ritornerà in F1 sotto le vesti di costruttore. Infatti, nel 2026, la F1 vedrà l’esordio di un nuovo regolamento sul fronte delle Power Unit. Verrà eliminato il sistema MGU-H, non quello relativo alla parte elettrica con la potenza dell’ibrido che si aggirerebbe intorno al 50% del totale.

Honda aveva detto addio alla F1 nel 2021, ma è comunque rimasta in pianta stabile nella categoria supportando Red Bull nella creazione di Red Bull Powertrains a Milton Keynes. La nuova sede, denominata HRC (Honda Racing Corporation), agirà soprattutto sulla manutenzione post-gara delle sue power unit e di preparazione.

F1: Honda ritorna in F1 con una nuova sede

Questo nuovo distaccamento in terra inglese permetterà alla casa giapponese di agire con più efficacia sulle unità motrici. Un altro grande passo in avanti per il costruttore in ottica 2026 quando Honda collaborerà al fianco di Aston Martin per la fornitura delle Power Unit.

Honda continuerà comunque ad operare nella sua sede giapponese a Sakura come avvenuto negli ultimi anni. La nuova sede europea però permetterà di avere un punto di riferimento per gli spostamenti e la manutenzione con l’intento di ridurne i costi. A partire da questa primavera Honda ha confermato l’inizio del reclutamento del personale per il suo nuovo polo nel Regno Unito.

Sul fronte Red Bull, invece, si continuerà ad usufruire dei propulsori RBPTH fino a fine 2025 mentre dal 2026 il team austriaco si avvarrà di nuovi propulsori progettati congiuntamente da Honda e Ford.

E voi che ne pensate di questa nuova sede europea della Honda?