Fiorentina-Milan: dove vedere la partita?

Un weekend da urlo pronto a chiudersi, momentaneamente, con il big match di serata. Scopriamo allora dove vedere Fiorentina-Milan

I diritti tv sono diventati un punto fermo del mondo del calcio, ormai del tutto mutato. Il primo segnale di questo cambiamento è legato alla Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Sebbene questo porti a rappresentare un vero e proprio vantaggio per le società che godono degli introiti, lo stesso non si può dire per tifosi e utenti, costretti a loro volta a cercare numerose informazioni in merito alle gare. Ciò porta alla motivazione di questo articolo, che ha l’intento di spiegare dove vedere Fiorentina-Milan e quali saranno le scelte dei due tecnici.

Gara valida per la giornata 30, che si rivelerà accesa e coinvolgente. Verrà osservata anche una commemorazione per Joe Barone.

Dove vedere Fiorentina-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Ottava in classifica con 43 punti, la Fiorentina di passi falsi ne ha commessi fin troppi e se l’obiettivo rimane l’Europa, bisogna ritornare con la testa a posto. In seconda posizione a quota 62, si trova il Milan di Pioli, fiducioso dei propri mezzi e desideroso di mantenere il proprio posto. Scopriamo allora dove poter vedere Fiorentina-Milan, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha conquistato il suo posto all’interno del mondo del calcio. Infatti allo stato attuale soltanto DAZN permette la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende poi alle gare di Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due possibilità: o il pacchetto standard con un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi in contemporanea. Saranno necessarie poche operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando alla dinamica Sky, la carta dei servizi è del tutto diversa. Per la Serie A sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono i match delle compagini estere e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, per usufruire del servizio basterà soltanto cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio questa discussione, si passa allo snodo principale: Fiorentina-Milan sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Sabato 30 Marzo, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Ricordiamo l’utilizzo della VPN per proteggersi dalle insidie di internet.

Fiorentina-Milan, probabili formazioni

Punti in chiave europea e voglia di stupire ancora, ecco il quadro dei due club.

Di seguito le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Una delle due avrà modo di imporsi? Dateci il vostro parere. Intanto continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.