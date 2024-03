F1: definito un nuovo ruolo per Gunther Steiner

È durato poco il periodo di disoccupazione per l’ex Team Principal del team di F1 Haas Gunther Steiner dopo il mancato rinnovo di contratto con il team americano ritorna nel Circus con un nuovo ruolo

Torna a far parlare di sè l’ex Team Principal del team di F1 della Haas Gunther Steiner, due mesi dopo aver lasciato la scuderia americana.A inizio del 2024 il manager altoatesino Gunther Steiner è stato sollevato dall’incarico di Team Principal della scuderia di F1 Haas. Tuttavia, la sua egemonica personalità non lo ha reso disoccupato per molto. Infatti, Gunther Steiner, già dalla prima gara stagionale in Bahrain ha cambiato vesti interpretando il ruolo di opinionista televisivo. Al termine del GP d’Australia ha anche ricoperto il ruolo di intervistatore dei primi tre classificati.

Adesso, Steiner sarà coinvolto in un nuovo ruolo all’interno del Circus. Si perchè gli organizzatori del GP di Miami hanno deciso di offrire al manager altoatesino il ruolo di ambasciatore e promotore dell’evento. Di certo, la sua fama acquisita nel corso della celebre serie tv Netflix “Drive to Survive” ha giocato un ruolo chiave nella definizione di questo suo nuovo percorso.

F1, il nuovo ruolo di Gunther Steiner

La scelta di affidare a Gunther questo nuovo incarico è molto interessante. L’obiettivo degli organizzatori è quello di sfruttare la sua spiccante personalità al fine di promuovere una delle gare più glamour del campionato. Una figura, quella dell’ex Team Principal, fortemente richiesta da parte del presidente del GP di Miami Tyler Epp che ha dichiarato:

Gunther è la persona più adatta a ricoprire questo ruolo, il suo volto è ormai familiare tra i tifosi di F1. Sa bene che ruolo può avere la F1 in America e come pochi incarna l’anima di questo sport. Una persona con la sua esperienza e la sua reputazione aiuterà sciuramente ad innalzare ancora di più l’entusiasmo per il weekend di gara.

L’ex Team Principal della Haas ha commentato così l’annuncio:

Sono molto entusiasta di esser stato nominato ambasciatore del GP di Miami. La F1 negli USA sta crescendo notevolmente e ha ancora grandi margini di crescita, soprattutto per gare vibranti come quella di Miami. La manifestazione unisce lo spettacolo americano e le gare di F1 ad un’atmosfera pulsante sul circuito e in città. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team da maggio per questo fantastico evento.

Ricordiamo che il GP di Miami si terrà domenica 5 maggio, preceduto dalla prima Gara Sprint sul circuito americano il 4 maggio.

