F1, GP del Giappone: i risultati della gara

Si è da poco conclusa la gara del GP del Giappone valida per la stagione 2024 di F1,giunto alla 38esima edizione sul circuito di Suzuka

Via allo spegnimento dei semafori e inizia il GP del Giappone per il Mondiale 2024 di F1. Gara movimentata fin dall’inizio con il contatto in partenza tra Daniel Ricciardo e Alexander Albon, impatto molto violento ma per entrambi i piloti nessun danno da segnalare. I marshall dopo l’incidente esporranno la bandiera rossa per rimuovere le due monoposto incidentate. Dopo la riparazione delle barriere si ripartirà con una partenza standing start in griglia.

Non succede granchè nel corso della gara, da segnalare il fantastico passo gara mostrato da Leclerc che compie ben 26 giri sulla gomma media. A fare da protagonista in questo GP del Giappone è sicuramente il degrado gomme che costringe i piloti alla sosta ai box in più riprese.

Analizzando l’andamento dei vari team in gara possiamo affermare il gran momento di forma della Ferrari soprattuto sul passo gara, oggi il secondo migliore dopo Red Bull. McLaren invece costante con Lando Norris, più in difficoltà Oscar Piastri. Mercedes che non riesce ancora a vedere la luce in fondo al tunnel con una gara che conferma il trend negativo delle ultime settimane.

GP Giappone: l’arrivo alla bandiera a scacchi

Dopo i 53 giri previsti sul tracciato di Suzuka, a vincere il GP del Giappone è Max Verstappen per la terza volta consecutiva con una gara non dominata ma tenuta sempre sotto controllo. A seguire sul podio Sergio Perez e Carlos Sainz. Fantastica gara da parte di Charles Leclerc che chiude al quarto posto. Quinto Lando Norris, sesto Fernando Alonso, settimo Oscar Piastri. A completare la top ten i due piloti Mercedes davanti ad un eccezionale Yuki Tsunoda.

Un GP del Giappone che conferma le attese, una gara di sicuro non tra le più movimentate di sempre ma che dà tante risposte sugli obiettivi dei vari team. Red Bull risponde alla debacle australiana ritornando a vincere con una doppietta, Ferrari si riconferma seconda forza del campionato mentre McLaren subito dopo la Rossa si dimostra competitiva ma su un circuito come Suzuka ci si aspettava qualcosa in più. Mercedes invece sempre più in confusione con una macchina che fa fatica ad essere compresa all’interno del box.

E voi che ne pensate di questo Gran Premio del Giappone? fatecelo sapere con un commento qua sotto e ricordate di seguirci come sempre su tuttotek.it per non perdervi nemmeno una news dal mondo della Formula 1.