GP di Suzuka: i dati di Ferrari e Red Bull

Le prove del GP di Suzuka sono in corso e Ferrari, insieme alla Red Bull, hanno segnato dei dati molto importanti durante le prove del tracciato che porterà a dei risultati molto interessanti che vedremo solo una volta in pista

Nonostante il grande terremoto che c’è stato a Taiwan qualche giorno fa, le prove si stanno comunque tenendo, con la data della gara che è rimasta invariata e si farà ugualmente. In questi giorni, durante le prove del GP di Suzuka, Ferrari e Red Bull hanno registrato dei dati molto interessanti. Una cosa curiosa che è accaduta è che il pilota canadese della scuderia Aston Martin, Lance Stroll, ha ricevuto una multa per eccesso di velocità. Sembra uno scherzo, un pesce d’aprile, ma è quello che è successo realmente. Una grande scoperta, anche i piloti di Formula 1, su questi tracciati, possono incorrere in sanzioni durante le gare! Ma ora torniamo all’argomento focus: i dati di Ferrari e Red Bull alle prove del GP di Suzuka.

Le prove del GP di Suzuka e i dati di Ferrari e Red Bull

Apriamo le danze con l’1-2 di Red Bull, con Max Verstappen che precede Perez. La Ferrari gli sta alle calcagna, con Carlos Sainz che si separa dai due piloti del Toro Rosso con soli 2 decimi e praticamente alla pari sul lato tecnico. Dopo ci sono state delle brevissime simulazioni sul passo gara, con degli ottimi riscontri da parte di Ferrari, sia su gomma morbida che mescola dura. C’è da dire però che Suzuka ha la più alta sensibilità del tempo sul giro al carburante imbarcato, quindi sarebbe praticamente inutile fare delle previsioni su eventuali vincitori. Quello che è sicuro è che Ferrari e Red Bull sono agguerrite e non si preoccupano minimamente di impiegare un treno di gomme già di venerdì, conservando poi il tutto per domenica.

Come dicevamo, è inutile fare delle previsioni, ma sicuramente Ferrari e Red Bull saranno i protagonisti della gara, entrambi consapevoli della difficoltà del tracciato e quindi molto preparati ad affrontarla, con Red Bull che vuole fare meglio di quanto fatto al GP di Melbourne. Voi che ne pensate? Diteci le vostre previsioni nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della Formula 1 e molto altro.