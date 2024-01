L’uscita della Porsche Macan elettrica è vicina

Manca poco all’uscita della nuova auto elettrica Porsche Macan, l’auto tanto attesa dagli appassionati delle auto sportive: la casa tedesca svela gli ultimi dettagli dell’auto da 612 Cv e un’autonomia di oltre 500 km prima della sua presentazione nel corso del 2024

Questo 2024 sarà un anno ricco per gli amanti dei motori e delle auto sportive. Con la Mazda più agguerrita che mai con la nuova auto con motore rotativo e altre auto, la Porsche ha deciso di rispondere lanciando la nuova Porsche Macan elettrica di cui l’uscita è ormai vicina. Quest’auto sarà esclusivamente elettrica e la venderanno insieme alla versione a combustione, che la affiancherà solo per qualche mese, per poi ritirarsi dal mercato. Questa nuova auto è molto importante per l’azienda, dato che è la prima sviluppata sulla piattaforma Ppe.

Porsche Macan elettrica: un nuovo inizio

Per produrre quest’auto, il team ha impiegato un lavoro molto impegnativo, necessario non solo per mettere a punto il powertrain elettrico, ma anche per rendere efficiente la carrozzeria da un punto di vista aerodinamico. Gli ingeneri sono riusciti a ottenere un Cx di 0,25. Della nuova auto ha parlato il vice presidente dell’azienda, Jorg Kerner. Ha specificato che, quando producono un’auto, si basano sempre sulla precisione e sulla dinamica di guida. Poco dopo, però, si è focalizzato sull’efficienza e sul design, ritenendoli a loro volta fondamentali nella produzione di un’auto. L’azienda ha voluto mantenere l’identità Porsche, ma si è anche assicurata di garantire un’elevata efficienza e un’ampia autonomia. Il team del reparto design e quello dei test aerodinamici hanno collaborato per creare questa nuova auto elettrica.

Ora vediamo le caratteristiche della nuova Porsche Macan elettrica. I motori elettrici dell’auto prendono energia da una batteria a ioni di litio, che si trova nella sottoscocca, con una capacità netta di 95 kWh. La batteria si ricarica anche rapidamente (270 kW di potenza) grazie all’architettura a 800 Volt della piattaforma Ppe. Con una colonnina ultrafast, la percentuale di batteria passa dal 10% all’80% in meno di 22 minuti. L’autonomia dichiarata è di oltre 500 km. Le varianti disponibili saranno diverse, sia a trazione posteriore che integrale. La versione al topo di gamma avrà una potenza di 612 Cv e una coppa superiore a 1000 Nm.

