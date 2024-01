Bugatti W16 Mistral: la potenza del motore W16

Bugatti è tornata alla grande lanciando sul mercato una bestia nel mondo dei motori, ovvero la Bugatti W16 Mistral con motore W16: l’azienda ci racconta come ha costruito questa splendida roadster

Al Salone dell’automobile di Tokyo ci hanno sorpreso con la Mazda MX-5 Spirit Racing, ma anche Bugatti non scherza. Infatti ci ha presentato la Bugatti W16 Mistral, la nuova hypercar roadster che ci ha fatti rimanere a bocca aperta. Questa è la prima roadster di Bugatti dopo la Veyron Grand Sport Vitesse del 2022 e sarà anche l’ultima hypercar a motore termico dell’azienda francese. Sarà molto difficile che l’azienda decida di riutilizzare il motore termico, a meno che qualcuno non sia disposto a spendere così tanti soldi da chiedere un’auto su misura e così via.

Bugatti W16 Mistral: l’ultima a motore termico

Il punto forte di questa nuova auto Bugatti è il motore W16, circondato da una monoscocca completamente rivista. Il CEO di Bugatti, Emilio Scervo, ha parlato della storia della costruzione di questo nuovo modello, parlandone con fierezza:

La famiglia Chiron non è mai stata pensata per avere un modello roadster. Per questo abbiamo dovuto ricominciare da apo quando abbiamo deciso di costruire la W16 Mistral, l’ultimo tributo alla nostra ricca storia di roadster e al leggendario motore W16.

La cosa più notevole di questo modello Mistral è che, al contrario di quanto lascia pensare il suo design pazzesco, conserva tutto il carattere tipico di Bugatti, mantenendosi pur sempre sul tradizionale. Scervo ha inoltre aggiunto che la vera sfida è stata quella di raggiungere le velocità massima di 420 chilometri orari, abbinandola ad un abitacolo lussuoso e raffinato, senza ricorrere allo stile sportivo. Per rendere questa cosa possibile, i tecnici Bugatti si sono assicurati che il telaio fosse il più rigido e leggero possibile, grazie all’uso di materiali compositi. Poi hanno aggiunto alcuni tocchi speciali alla Mistral, come la nuova presa d’aria anteriore e altre prese d’aria in fibra di carbonio dietro i poggiatesta, per mantenere la carrozzeria più fluida possibile mentre viaggia.

Ripetiamo che questa sarà l’ultima roadster Bugatti con motore termico, serie iniziata alla metà del XX secolo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.