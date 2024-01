Il ritorno di Mazda con la MX-5 Spirit Racing RS: roadster selvaggia

La nuova Mazda Spirit Racing RS sta per arrivare e inizialmente sarà commercializzata in Giappone, la Mazda sta per tornare in grande stile lanciando allo stesso momento anche la nuova Mazda 3, pronta a sfrecciare tra le strade delle nostre città

La Mazda (qui la storia dell’azienda) è una delle più grandi case automobilistiche, l’azienda Giapponese è uno dei colossi del mercato, tanto che abbiamo inserito una delle sue auto nella top delle migliori auto nuove economiche sotto i 20000 euro che trovi cliccando qui. Mazda ha messo su un bello spettacolo al Salone dell’Auto di Tokyo 2024, dove ha annunciato il ritorno di un’auto sportiva con motore rotativo. All’evento giapponese hanno debuttato anche due modelli (anche se sono ancora dei semplici concept) della Mazda Spirit Racing. Questi due modelli hanno il nome di Mazda Spirit Racing RS e Spirit Racing 3, che entreranno in produzione. La prima è basata sulla MX-5, la seconda invece sulla Mazda3. Non sono stati svelati ancora dei dettagli completi, ma le nuove auto sportive giapponesi sono in fase di sviluppo e saranno vendute sotto il marchio di Mazda Spirit Racing.

La Mazda Spirit Racing RS ruggisce

L’intento di questi due modelli è quello di incentrare l’uso in pista, con delle modifiche che comprendono un assetto rivisto e dei miglioramenti aerodinamici che imparino dalla Super Taikyu Series, il campionato GT giapponese. Le novità le possiamo trovare anche nell’interno dell’auto, che aumentano lo spirito sportivo delle due auto. Parlando più nel dettaglio, la Mazda MX-5 Spirit Racing ha una coppia di sedili Recaro con cinture a 4 punti, il volante è rivestito in Alcantare, la carrozzeria con delle numerose decalcomanie, lo scarico ora è più grande e infine ha un impianto frenante Brembo. La Mazda3 invece ha uno splitter anteriore più grande del solito, minigonne laterali e lo spoiler posteriore ora è in fibra di carbonio.

Anche sulla 5 porte lo scarico è ingigantito, anch’essa ha un freno Brembo, ma a quanto sembra ha delle sospensioni modificate. Non ci sono altri dettagli su queste modifiche dei motori e non sappiamo se la Mazda MX-5 rimarrà sempre su 184 CV o se raggiungerà, o nel migliore dei casi supererà, i 200 CV. Al momento non sappiamo nemmeno quando sarà disponibile in Europa, sappiamo solo che inizialmente saranno vendute in Giappone.

