Ginevra International Motor Show 2024: ecco quando si terrà

Manca poco all’edizione numero 100 del Ginevra International Motor Show 2024, che si terrà dal 27 febbraio al 3 marzo e parteciperanno solo 10 aziende automobilistiche

Dopo vari annunci presentati al CES, lo show di elettronica più famosa al mondo, è arrivato il momento anche per il Ginevra International Motor Show, che ha presentato il suo programma ed è arrivato alla sua edizione numero 100. Proprio così, lo show dei motori è arrivato ai suoi 100 anni di vita e festeggerà alla grande il suo anniversario. L’evento si svolgerà dal 26 febbraio al 3 marzo nel tradizionale sito espositivo del Palexpò.

L’edizione 2024 di Ginevra International Motor Show ha pochi ospiti

Hanno confermato la presenza di una quarantina di espositori di tutti i settori, incluse anche le istituzioni, due ruote, accessori, aziende assicurative, club ed editoria, che si troveranno nei padiglioni 2 e 4, insieme alle quattro aree tematiche Adrenaline Zone, Design District, Mobility Lab e Next World. Questo ritorno dimostra che gli organizzatori dell’evento vogliono superare la crisi dei Saloni tradizionali e la rivoluzione del settore automobilistico. Il SEO di GIMS, Sandro Mesquita, ha commentato la situazione ad Ansa:

Siamo stati per troppo tempo fuori dai radar dei grandi Gruppi, ma ora è importante far vedere che siamo tornati e he lo faremo stabilmente.

Ha inoltre ribadito che molti brand non sono presenti perché, secondo le sue parole, non avevano novità da mostrare, aggiungendo però che stanno facendo trattative interessanti per l’edizione del 2025. Il fatto però che le case automobilistiche siano poche rimane un problema. Saranno presenti Byd, Dacia, ErreErre Fuoriserie, Isuzu, Kimera Automobili, Lucid, MG Motor, Microlino, Renault e Totem Automobili. Questi dieci brand mostreranno per la prima volta 15 fra novità mondiali o regionali. Per Mesquita, l’edizione del 2024 rappresenta un modo nuovo di fare un Salone dell’automobile. C’è molta più collaborazione tra gli espositori. Si potrà condividere opinioni, parlare del futuro delle auto e ammirare le anteprime mondiali che i visitatori aspettano con tanta curiosità e trepidazione.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di questa edizione? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.