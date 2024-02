Alpine torna in Formula 1 con la nuova monoposto A524

La scuderia francese di Enstone, Alpine, è pronta tornare in Formula 1 con la nuova monoposto A524 con cui inizieranno alla grande in maniera ufficiale la nuova stagione

Anche il team Alpine è pronto a tornare in Formula 1 presentando la nuova monoposto A524. La scuderia francese è arrivata al sesto posto al termine dello scorso campionato, ma ora è più motivata che mai a fare ancora meglio con il loro nuovo cavallo di battaglia. Ma ce la farà davvero la scuderia di Renault a superare il sesto posto che avevano ottenuto, considerando l’inserimento di Hamilton nella scuderia di Ferrari che affiancherà il giovane Charles Leclerc? Sarà molto dura, visto che sia Ferrari che Mercedes (nonostante il colpo basso del loro pilota più amato) sono più agguerrite che mai. Ma vediamo insieme questa nuova monoposto e vediamo se sarà all’altezza del campionato.

La monoposto A524 è l’eletta della scuderia di Formula 1 Alpine

I piloti che guideranno questa nuova monoposto saranno Esteban Ocon e Pierre Gasly, che sono entrambi molto ottimisti sulla potenza e l’efficienza di questo nuovo veicolo con cui gareggeranno. Entrambi i piloti, inoltre, promettono soprattutto grande lavoro, non dei grandi proclami, ma si impegneranno parecchio. Ocon conta davvero di farcela e non vuole deludere Alpine, ha iniziato a 12 anni e si considera un membro della famiglia da tanto tempo, per cui vuole dare il massimo con questa macchina e terminare il campionato senza rimpianti.

La stessa cosa vale per Gasly, consapevole di quanto lavoro hanno da fare, ma è pronto ad affrontare il suo secondo anno nel team e vuole sfruttare il potenziale che ha.Il direttore tecnico Matt Harman ha spiegato le caratteristiche della nuova monoposto. Ci ha spiegato che hanno aggiunto molti cambiamenti, sfruttando al massimo il potenziale della A523 e rinnovando la A524 in tutti i dettagli. Hanno analizzato attentamente i concetti aerodinamici di questa monoposto e volevano esplorare una maggiore libertà aerodinamica e sbloccarla in tutto il potenziale di quest’ultimo capolavoro.

Voi cosa ne pensate? Alpine ce la farà a ottenere una vittoria migliore con questa nuova monoposto? Fateci sapere le vostre previsioni nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news sulla Formula 1 e molto altro!