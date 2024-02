Taylor Swift: The Eras Tour in esclusiva su Disney plus

The Eras Tour di Taylor Swift sarà disponibile in streaming su Disney plus in esclusiva il mese prossimo

Il mese prossimo esclusivamente su Disney+ sarà disponibile il film-concerto dei record di Taylor Swift con l’aggiunta di cinque canzoni bonus. Si tratta di The Eras Tour e renderlo disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming è stata senz’altro una mossa molto furba da parte di Disney. La notizia è stata annunciata dal CEO Disney Bob Iger durante la chiamata sugli utili di ieri. Taylor Swift: The Eras Tour sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dal 15 marzo. La versione streaming del film-concerto evento sarà completata di una performance bonus della canzone Cardigan ed altre quattro canzoni in versione acustica. Lo scorso dicembre, The Eras Tour è diventato disponibile a noleggio per altre piattaforme streaming, ma con Disney+ è la prima volta che il film-concerto dei record diventa disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati ad un servizio di streaming.

The Eras Tour un caso insolito per Disney plus

The Eras Tour rappresenta per la Disney un caso abbastanza insolito. Infatti, la Disney si è sempre affidata soprattutto a prodotti propri per sostenere la piattaforma di streaming senza concedere in licenza film e prodotti televisivi da altri studi. The Eras Tour, invece, è stato prodotto dalla società di produzione interna della cantante lavorando direttamente con AMC Theatres e Cinemark per firmare un accordo di distribuzione con le sale. Una approccio del genere è, poi, stato un grande successo. The Eras Tour ha infatti incassato 261 milioni di dollari in tutto il mondo ed il tour stesso è stato un’incredibile fonte di guadagno, infatti è stato il primo tour nella storia ad incassare più di 1 miliardo di dollarisoltanto dalla vendita dei biglietti.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti di poter vedere The Eras Tour disponibile su Disney plus? Scrivetelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.