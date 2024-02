La nuova Renault Symbioz si mostra nelle prime immagini

La nuova auto della Renault, la Symbioz, arriva in primavera, ma le immagini sono già pubbliche e possiamo dare una prima occhiata al nuovo SUV con motore full hybrid

Abbiamo un nuovo SUV che allarga il catalogo della Renault ed è un mix tra la Renault Capture e la Austral. La nuova auto della Renault si chiama Symbioz e già abbiamo le prime immagini dell’ultima fatica dell’azienda automobilistica francese che, dopo 4 anni di calo, ha finalmente aumentato le vendite. Possiamo vedere il nuovo modello in queste prime immagini che sono più un teaser di quello che sarà la nuova auto.

Ecco le prime immagini della nuova Renault Symbioz

Dando una sbirciatina alle immagini, possiamo notare che l’azienda abbia pensato ad un’auto che unisse la famiglia con l’auto, dandogli un aspetto slanciato e moderno. Le forme dei fari anteriori e dei vetri laterali sono molto simili a quelli della Rafale, ma dandole un’impostazione più da SUV familiare. La lunghezza della Renault Symbioz, infatti, è di 4,41 metri, poco inferiore rispetto alla Renault Scenic E-Tech Electric (4,47 metri) e alla Austral (4,51 metri). Il peso è inferiore ai 1.500 kg. Tra le poche anticipazioni che abbiamo sull’ultima fatica di Renault è la motorizzazione E-Tech full hybrid da 145 CV, forse lo stesso 1.6 aspirato ed elettrificato che hanno già utilizzato sulla Renault Arkana E-Tech Hybrid.

La Renault ha precisato che all’interno della Renault Symbioz troveremo tutto ciò che serve per soddisfare le famiglie, con un’abitabilità generosa e un grande volume di carico. Un’altra cosa interessante da annotare di questa nuova Renault è il tetto panoramico Solarbay, che è già disponibile su Arkana e Scenic elettrica, che si basa sulla tecnologia PDLC. In poche parole, sulla Renault Symbioz sarà possibile premere un solo pulsante per far diventare opaco o trasparente il tetto in cristallo, evitando quindi la rottura di dover optare per una tendina oscurante.

Cosa ne pensate? Vi piace già la nuova Renault da queste anticipazioni? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.