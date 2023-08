CORSAIR presenta la scrivania modulare per computer Platform:6

CORSAIR, azienda all’avanguardia nella produzione di dispositivi informatici e accessori di alta qualità destinati a giocatori, creatori di contenuti e appassionati di computer, ha annunciato oggi il lancio di CORSAIR Platform:6

Si tratta di una scrivania modulare estremamente flessibile pensata appositamente per giocatori, creatori di contenuti e professionisti.

CORSAIR rivoluziona lo spazio di lavoro con la scrivania modulare Platform:6

Grazie alla loro esperienza di oltre dieci anni nella progettazione di attrezzature performanti per scrivanie e sistemi di streaming utilizzati regolarmente dalla clientela, sia CORSAIR che la loro controllata Elgato vantano una posizione unica che permette loro di comprendere appieno e fornire gli strumenti ottimali per ambienti di gioco e lavorativi.

Attraverso l’uso di materiali di alta qualità, un alto grado di personalizzazione e numerose funzionalità estremamente pratiche, come la regolazione dell’altezza e la gestione dei cavi personalizzabile, Platform:6 si propone come il nuovo punto di riferimento nel campo delle scrivanie espandibili per computer.

Questa soluzione non solo offre la possibilità di espansione, ma è anche ricca di vantaggi funzionali.

Platform:6 di CORSAIR: versatilità e personalizzazione per ogni stile di vita

Platform:6 si adatta a una varietà di stili di vita moderni, coprendo esigenze che spaziano dall’uso dei videogiocatori e dei creator di contenuti fino a diventare una soluzione ideale per i professionisti che lavorano da remoto e necessitano di uno spazio ben organizzato nella propria abitazione.

Con una generosa superficie di circa 180 centimetri, che ha la possibilità di essere ulteriormente espansa, questa scrivania offre tutto lo spazio richiesto per ospitare PC di alta gamma, sistemi completi dedicati allo streaming e una vasta gamma di accessori.

Grazie alle numerose configurazioni disponibili che offrono una gamma ampia di funzionalità, come l’altezza regolabile motorizzata, la scelta del materiale per la superficie del piano e un sistema espandibile su binari, i clienti avranno la flessibilità di progettare la loro postazione Platform:6 ideale utilizzando l’apposito configuratore online di CORSAIR, adattandola alle loro esigenze e allo spazio a disposizione.

In alternativa, gli appassionati potranno scegliere direttamente tra una serie di opzioni predefinite appositamente progettate.

Coloro che scelgono l’opzione di regolazione dell’altezza possono sfruttare la variante di Platform: 6 che è dotata di due motori elettrici, consentendo di spostare il piano della scrivania in modo veloce e silenzioso verso la posizione desiderata.

Questo può essere controllato attraverso un controller LCD che offre regolazioni tramite pulsanti e impostazioni predefinite di memoria. La superficie della scrivania è disponibile in due opzioni: una in rubberwood ecologico con colorazione noce scuro e un’altra in laminato nero.

Ogni Platform:6 offre una vasta gamma di funzionalità standard progettate per migliorare la qualità della vita dell’utente. La scrivania include due bracci porta-monitor preconfigurati per un sistema a doppio monitor.

Un ampio supporto CORSAIR RapidRoute è incluso per nascondere in modo efficace i cavi, offrendo spazio anche per le multiprese.

Ulteriori opzioni di gestione dei cavi e stoccaggio di piccoli oggetti sono fornite da uno scomparto interno che dispone di porte di ricarica USB Type-A e Type-C, creando uno spazio ordinato che può ospitare anche sistemi complessi dedicati al lavoro professionale o al gioco.

Questa soluzione offre una postazione unica con uno stile invidiabile.

Espandibilità e personalizzazione per creare la scrivania ideale

L’idea fondamentale che ha guidato lo sviluppo di Platform:6 è la capacità di espansione, con una vasta gamma di componenti aggiuntivi che consentono di sfruttare un notevole potenziale per la creazione della propria scrivania ideale.

Nel caso in cui la superficie di oltre 180 centimetri non fosse sufficiente, è possibile aggiungere estensioni laterali su ciascun lato della scrivania per ottenere uno spazio aggiuntivo di 30 cm x 70 cm, con la possibilità di scegliere pannelli forati come opzione.

Tra i componenti esclusivi di Platform:6, spicca il pannello forato Elgato Multi Frame installato nella parte superiore, che offre uno spazio extra per organizzare e fissare accessori e dispositivi.

Questo pannello include anche adattatori per i prodotti Elgato Multi-Mount e Flex Arm, consentendo il montaggio di prodotti come Key Light, telecamere o microfoni direttamente al sistema di binari.

L’opzione di espansione Elgato Multi Frame è inclusa nella versione di punta di Platform:6, denominata Platform:6 Creator Edition.

Questa edizione offre anche funzionalità di regolazione dell’altezza e una superficie realizzata in rubberwood. Al momento del lancio ufficiale di Platform:6, sarà possibile progettare e acquistare configurazioni personalizzate utilizzando l’apposito configuratore online.

Per scoprire come le funzionalità uniche e la filosofia di progettazione di Platform:6 possono rivoluzionare il tuo ambiente di lavoro, ti invitiamo a non perdere il lancio ufficiale previsto nel quarto trimestre di quest’anno.



Disponibilità e prezzi

CORSAIR Platform:6 potrà essere acquistata sullo store online di CORSAIR e tramite la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR a partire dal 4° trimestre del 2023.

E voi? Cosa ne pensate dell'arrivo della nuova CORSAIR Platform:6 ?