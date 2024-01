Biocarburanti e transizione energetica: la mobilità elettrica ha un nuovo alleato

Biocarburanti e transizione energetica: due concetti che stanno sviluppandosi velocemente grazie all’impiego di nuove tecnologie nel progresso verso la mobilità elettrica

È risaputo che la sola elettrificazione non può garantire la decarbonizzazione completa nel settore dei trasporti. Quindi, urgono immediatamente soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni nocive. Il problema è che, allo stato attuale, non è facile dire addio ai combustibili fossili, per lo meno non subito. Ecco perché si sta sempre più spingendo all’utilizzo dei biocarburanti, entrati nel piano strategico della Commissione Europea REPowerEU. Ma cosa sono i biocarburanti? Si tratta di carburanti che vengono ricavati lavorando le materie prime di natura biologica, ossia valorizzando le biomasse di rifiuti e scarti, come gli oli alimentari esausti. Una volta impiegati tramite le tecnologie di nuova generazione, diventano delle risorse molto utili, in cui rientrano anche resti organici come hevea e croton. Oltre a dare un grosso input all’economia circolare, la gestione dei rifiuti ne gioverebbe, con il consumo di materie prime notevolmente ridotte.

Biocarburanti e transizione energetica: lo sviluppo sociale è ora

In tutto il mondo, negli ultimi anni, tantissime raffinerie di petrolio hanno subito una trasformazione radicale per produrre i biocarburanti. A Porto Marghera e a Gela vengono usate materie prime di origine biogenica per la produzione di bio-GPL, HVO diesel, bio-nafta e bio-jet. Per lavorarli, Eni ha messo in campo le tecnologie utili per ottimizzare ancora di più il processo di trasformazione delle materie prime biologiche in biocarburanti. Ecofining è il classico esempio di questa trasformazione. Questo processo prevede due fasi: l’idrodeossigenazione (aggiungere idrogeno ed eliminare l’ossigeno) e l’isomerizzazione, che migliora le proprietà a freddo del biocombustibile.

L’utilizzo di questa tecnologia, particolarmente flessibile e versatile, consente di adattare la produzione per soddisfare ogni richiesta di mercato. In un quadro di transizione energetica orientato verso la neutralità tecnologica, l’impiego dei biocarburanti diventa soluzione essenziale e integrativa per abbattere le emissioni di anidride carbonica. Ad esempio, nel settore dell’aviazione, la produzione di biocarburanti e la transizione energetica sono gli unici rimedi concreti per la decarbonizzazione del trasporto aereo, un ambito che, va notato, sta registrando una significativa espansione negli ultimi tempi.

