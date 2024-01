L’Ecobonus sugli incentivi auto 2024 è ripartita

Oggi 23 gennaio 2024 è ripartito l’Ecobonus sugli incentivi auto, è successo proprio oggi alle ore 10, ora in cui si è riaperta la piattaforma dalla quale le concessionarie potranno prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti

Giravano voci su quando sarebbe ripartito l’Ecobonus sugli incentivi auto nel 2024 e ora finalmente è ripartito. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ci ha riferito che stanno lavorando ad una modifica per rendere l’Ecobonus più efficiente e migliorare gli incentivi auto. Non è una novità, visto che già se ne parlava da tempo e hanno già anticipato come sarà la sua struttura. Il fatto che la riapertura sia stata fatta oggi significa che gli incentivi auto 2024 avranno la stessa vecchia formula.

Quando cambierà l’Ecobonus sugli incentivi auto 2024?

Per avere queste modifiche sull’Ecobonus dovremo aspettare un bel po’, purtroppo. Intanto la struttura torna la stessa identica a quella del 2023. Auto 0-20 g/km di CO2: 3 mila euro di rottamazione e 5 mila senza; auto 21-60 g/km di CO2: 2 mila euro senza rottamazione e 4 mila euro con rottamazione; auto 61-135 g/km di CO2: 2 mila euro con rottamazione. Per quanto riguarda i fondi a disposizione, c’è una circolare del ministero del 28 dicembre 2023 che dice:

205 milioni di euro per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

245 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa

205 milioni di euro per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa

La modifica sull’Ecobonus dovrebbe arrivare tra febbraio e marzo. Anche se l’Ecobonus è già tornato attivo, il fatto che abbia la vecchia struttura potrebbe spingere le persone ad aspettare che arrivi la modifica prima di acquistare una nuova auto. Questo causerebbe una pausa nel mercato delle automotive.

Come dovrebbe essere il nuovo Ecobonus sugli incentivi auto 2024

Secondo delle informazioni trapelate negli scorsi mesi, la nuova struttura dell’Ecobonus dovrebbe essere questa. Riguardo alle auto elettriche, si va da 6.000 euro senza rottamazione fino a 11.000 euro con rottamazione per una vettura fino ad Euro 2. Per le ISEE sotto i 30.000 euro, si va da 7.500 euro a 13.750 euro. Il limite del prezzo rimane sempre sui 35.000 euro più IVA. Lo schema sarebbe questo:

No rottamazione: 6.000 euro (7.500 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione Euro 4: 9.000 euro (11.250 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione Euro 3: 10.000 euro (12.500 per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione fino a Euro 2: 11.000 euro (13.750 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Per quanto riguarda la fascia dai 21-60 g/km di CO2, lo schema potrebbe essere questo:

No rottamazione: 4.000 euro (5.000 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione Euro 4: 5.500 euro (6.875 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione Euro 3: 6.000 euro (7.500 per ISEE sotto i 30.000 euro)

Rottamazione fino a Euro 2: 8.000 euro (10.000 euro per ISEE sotto i 30.000 euro)

E infine, per le Euro 6 con emissioni tra 61 e 135 g/km di CO2, lo schema sarebbe il seguente:

No rottamazione: niente incentivo

Rottamazione Euro 4: 1.500 euro

Rottamazione Euro 3: 2.000 euro

Rottamazione fino a Euro 2: 3.000 euro

Voi che farete? Aspetterete le modifiche all’Ecobonus sugli incentivi auto 2024? Fatecelo sapere con un commento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.