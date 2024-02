Mare Fuori 4: annunciata l’uscita della seconda parte

La serie tv della Rai ha fatto appassionare un sacco di appassionati italiani e la quarta stagione non è da meno: domani uscirà il finale della prima parte e il regista ha già annunciato la data d’uscita della seconda parte di Mare Fuori 4

La serie tv italiana napoletana ha conquistato il cuore di molti di noi spettatori italiani e lo si nota dal fatto che continui a sviluppare idee di trama davvero intriganti. Dopo aver sentito dei rumor su un possibile spin-off con protagonista Ciro Ricci, il fratello di Rosa Ricci, ora siamo pronti a gustarci il finale della prima parte della quarta stagione di Mare Fuori. La prima parte si concluderà esattamente domani e vedremo finalmente quale destino subiranno i nostri protagonisti. In occasione del finale della prima parte, il regista della serie Ivan Silvestrini ha già annunciato l’uscita di Mare Fuori 4 seconda parte.

L’uscita di Mare Fuori 4 parte 2 + una bella sorpresa

Esattamente domani, 14 febbraio, allo scoccare della mezzanotte, saranno disponibili i nuovi episodi della stagione 4 di Mare Fuori su Rai Play . Inoltre inizieranno ad andare in onda su Rai 2, il secondo canale della Rai. Le sorprese però non finiscono qui, infatti sempre il regista della serie Ivan Silvestrini ha annunciato che la serie avrà ben 2 episodi extra. Sarà così la prima stagione della serie che non sarà composto da 6 episodi e l’unica ad averne 8. Questo desiderio di realizzare due episodi extra è un preambolo al film di Mare Fuori. I due episodi extra, infatti, dureranno 100 minuti ciascuno, così da darci un anticipo di quello che sarà il film basato sulla serie tv della Rai. Lo stesso regista ha ribadito il suo desiderio di realizzare il film di Mare Fuori anche dopo aver pubblicato questi due episodi extra. Non sappiamo ancora quando uscirà, ma sappiamo di per certo che film arriverà al cinema.

