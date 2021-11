WILD WILD GURU: la Storia di Osho in libreria

Dal 30 novembre sarà disponibile in libreria WILD WILD GURU- Storia di Osho. Il guru più controverso del xx secolo, scritto da Subhuti Anand Waight, per 14 anni ufficio stampa dell’ashram di Bhagwan Shree Rajneesh

WILD WILD GURU- Storia di Osho. Il guru più controverso del xx secolo è la risposta agli interrogativi lasciati aperti dalla serie Netflix Wild Wild Country. Pubblicato da Spazio Interiore Edizioni, sarà disponibile dal 30 novembre al prezzo di 18 euro.

Il racconto delle vicende del mistico spirituale Bhagwan Shree Rajneesh (Osho), narrato da chi visse ogni cosa in prima persona. Si tratta di Subhuti Anand Waight, ex ufficio stampa del guru. Egli racconta questa affascinante storia con un tono arguto e sarcastico, colmo di giochi di parole, in pieno stile britannico con il suo inconfondibile humor.

«Questo libro è unico trai contributi che i discepoli di Osho hanno dato al mondo per raccontare la loro vita con il Maestro. Unico perché l’esperienza di Subhuti attraversa un percorso che parte dall’ashram di Pune nel ’76, giunge all’abbandono del corpo da parte di Osho nel 1990, e prosegue fino ai giorni nostri. Unico perché per il suo ruolo di ufficio stampa gli ha consentito di vivere la parte storica delle vicende dell’esperienza con il Maestro. Una parte storica così completa come mai l’avevamo conosciuta».

Così comincia la prefazione di Andrea Majidia Valcarenghi, fondatore della celebre rivista di controcultura Re Nudo. E, in effetti, questo viaggio con Waight ci permette di osservare da molto vicino le vicende della comunità, e di respirare l’atmosfera in cui erano immersi i seguaci di Osho.

Chi è Subhuti Anand Waight, autore di Wild Wild Guru

Wild Wild Guru è anche la storia di un uomo in cerca di qualcosa che potesse trasformare la sua vita. Affascinato dai racconti “orientali” di amici e conoscenti, influenzato dalla “moda spirituale” lanciata dai Beatles dopo il loro viaggio in India, che si è concretizzata nel White Album, e sedotto dalle ideologie hippy dei tempi, si lancia in un’avventura che gli cambierà la vita.

Subhuti Anand Waight, scrittore, giornalista e ghost writer, nel 1976 è entrato a far parte dell’ashram di Bhagwan Shree Rajneesh. Per quattordici anni ha vissuto e lavorato nella comune creatasi intorno a lui, dapprima a Pune e poi negli USA.

Ha vissuto poi in prima persona gli eventi che condussero alla creazione della città di Rajneeshpuram, al conflitto con gli abitanti del luogo e all’arresto e deportazione di Osho dagli usa, rimanendo accanto a lui fino alla morte del guru, nel 1990. Attualmente vive tra Regno Unito, Danimarca e India.