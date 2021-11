ADATA Legends: RAM, HDD ed SSD per i creator

La campagna ADATA Legends introduce prodotti per l’achiviazione di nuova generazione che danno potere a creatori, artisti e professionisti

ADATA, produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori mobile, prodotti gaming e soluzioni industriali, annuncia la sua ‘ADATA Creates Legends‘. La campagna è un continuo della campagna, svolta nel 2020, ovvero la “Build to Create” e mira a sensibilizzare i prodotti ADATA di nuova generazione rivolti a creators, artisti e professionisti. I nuovi prodotti presentati nella campagna includono unità a stato solido (SSD) della serie ADATA LEGEND, moduli di memoria ADATA DDR5-4800 e la scheda Express ADATA Premier Extreme SDXC SD 7.0.

Unità a stato solido serie ADATA LEGEND

Gli SSD ADATA LEGEND 740 e 750 utilizzano lo standard PCIe Gen3 x4 e l’NVMe 1.3 per fornire velocità di lettura e scrittura sostenute fino a 2.500/2.000 e 3.500/3.000 MB/s, rispettivamente, per offrire ai creators e ad altri le prestazioni per lavorare senza limitazioni. Le loro specifiche M.2 2280 supportano le ultime piattaforme Intel e AMD per la creazione e la produttività sui PC più recenti, inclusi desktop e laptop. Per gli utenti che cercano un’ulteriore spinta, il LEGEND 840 sfrutta il PCIe Gen4 x4 e l’NVMe 1.4 per offrire velocità di lettura e scrittura fino a 5.000/4.500 MB/s.

RAM ADATA DDR5-4800

Il modulo di memoria RAM ADATA DDR5-4800 alza l’asticella delle prestazioni nel campo delle memorie. Offre una maggiore larghezza di banda, alloca più larghezza di banda, per core, della CPU e raggiunge frequenze fino a 4800 MT/s. Attualmente viene fornita con capacità di 8, 16 e 32 GB ma ci saranno capacità più elevate in futuro. Inoltre, è dotata di un PMIC (Power Management Integrated Circuit) integrato e di un ECC (Error Correcting Code) integrato per una stabilità ottimale del sistema.

Scheda Express ADATA Premier Extreme SDXC SD 7.0

Grazie all’ultima specifica SD 7.0, l’ADATA Premier Extreme SD 7.0 Express Card offre agli utenti una rivoluzionaria scheda di memoria che supporta il PCIe e l’NVMe, rendendola più simile a un mini SSD. Con il supporto per il PCIe Gen3 x1 e l’NVMe, questa scheda di memoria offre prestazioni di lettura e scrittura fino a 800/700 MB/s, circa 1,5 volte più veloci degli SSD SATA. Rispetto alle schede SD UHS-II e alle schede SD UHS-I, è rispettivamente circa 2,7 e 8 volte più veloce.

ADATA annuncia la campagna online dei “Legends”

La campagna “ADATA Creates Legends” è un concorso su Instagram che si concluderà il 10 dicembre 2021. Per partecipare al concorso, i concorrenti devono creare i propri sfondi (per smartphone) unici e condividerli con un post inserendendo l’hashtag di #AdataCreatesLegends e taggando @adataglobal e @(account dell’influencer/creator). I partecipanti più importanti avranno la possibilità di vincere un modulo di memoria U-DIMM ADATA DDR5-4800 da 16 GB, un’SSD LEGEND 750 PCIe 3.0 M.2 2280 o un’SSD esterno SE800. Tutti i dettagli sulla campagna li trovate nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!