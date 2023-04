Due universi molto amati, quello delle Tartarughe Ninja e quello di Stranger Things si stanno per incontrare in un fumetto, che uscirà nell’estate 2023 pubblicato da IDW Publishing e Dark Horse Comics

Le Tartarughe Ninja stanno per incontrare i protagonisti di Stranger Things, dove? In un fumetto, che uscirà negli Stati Uniti nell’estate 2023 pubblicato da IDW Publishing e Dark Horse Comics. Una notizia grandiosa perché si tratta di due universi molto amati e diventati iconici che si incontrano in un territorio diverso dal loro solito, ovvero quello del fumetto.

Stranger Things e Tartarughe Ninja insieme in un fumetto

Stranger Things è la serie TV Netflix giunta alla sua quarta stagione, con una quinta e ultima stagione ancora in produzione. Presto quindi tutto il suo ampio pubblico rimarrà senza una serie diventata iconica in poco tempo e proprio per questo motivo ultimamente sono tante le novità che riguardano questa serie. La prima è una serie TV animata prodotta proprio dai fratelli Duffel, produttori della serie e un’altra notizia simile è un anime spin off dal titolo Stranger Things: Tokyo.

Non si conoscono ancora i dettagli della trama, ma le case editrici hanno pubblicato la copertina del primo numero di questa mini serie e possiamo vedere il mondo sottosopra in versione grafica, ovvero Le Tartarughe Ninja sotto i piedi dei protagonisti della serie TV, nel luogo dove generalmente vivono ovvero i sotterranei della città di New York. Un’altra notizia che possiamo confermare è quella che riguarda i protagonisti ovvero, le tartarughe Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello e per quanto riguarda Stranger Things, Undici, Mike, Lucas, Max, Will e Dustin.

Non vediamo l’ora che esca questo fumetto e il suo primo numero per scoprire come si incontreranno questi due mondi e quanti misteri, ma anche risate ci faranno fare, data la presenza delle Tartarughe Ninja.