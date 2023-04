Squid Game avrà un remake negli Stati Uniti il regista sarà David Fincher: scopriamo tutti i dettagli di questa notizia

Squid Game,la serie TV sudcoreana, è diventata un vero e proprio caso per l’enorme successo che ha avuto in poco tempo e questo non poteva che provocare l’interesse degli Stati Uniti da cui provengono gran parte dei prodotti seriali di successo. Proprio per questo motivo, da giorni stava circolando la notizia che la serie avrà un remake americano e finalmente è arrivata la conferma.

Squid Game: David Fincher lavorerà sul remake

Squid Game avrà quindi il suo remake negli Stati Uniti e il regista che se ne occuperà sarà David Fincher, che ha già collaborato in passato con Netflix nella serie Mindhunter che è stata però cancellata e per il film Mank. In uscita a novembre ci sarà anche The Killer sempre su Netflix che avrà come protagonista Michael Fassbender.

Una collaborazione quindi che sarà molto interessante, data l’esperienza del regista e una serie TV che ha già una buona base di pubblico e di successo, che potrebbe essere anche la difficoltà di questo remake. Per quanto gli Stati Uniti siano molto abili a creare serie TV di successo, ci sono alche serie che sono giuste e funzionanti per come sono state concepiti all’inizio, quindi questa sarà sicuramente una sfida che non vediamo l’ora di vedere.

Una cosa è certa, in questo modo, la potenza virale della serie TV non farà altro che continuare e diffondersi come già a fatto in gran parte dei Paesi del mondo, anche a livello socio-culturale e non solo dal punto di vista televisivo.

